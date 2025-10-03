الجمعة 03 أكتوبر 2025
7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق عقار ببنها

حريق بعقار سكني في
حريق بعقار سكني في بنها، فيتو

دفعت قوات الحماية المدنية بـ القليوبية بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب داخل عقار سكني مكون من 7 طوابق بمنطقة كفر سعد، الشارع الرئيسي بمدينة بنها، وتمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها لباقي الطوابق.

مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة

الأمن يكشف حقيقة فيديو التحرش بفتيات أمام مدرسة فى القليوبية

7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق عقار ببنها دون إصابات

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية، يفيد باندلاع الحريق في الطابق الخامس من العقار.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث نجحت في السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو وفيات، مع تنفيذ عمليات التبريد لتأمين العقار ومنع تجدد الاشتعال.

وأكدت المعاينة الأولية  القليوبية أن الحريق لم يسفر عن خسائر بشرية، فيما يجري حصر الخسائر المادية وتحديد أسباب اندلاعه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

