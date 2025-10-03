أنشطة وزارة الإسكان في أسبوع (فيديو جراف)

نشرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرًا بالفيديوجراف تتضمن أنشطة الوزارة خلال الفترة من 27/9/2025 إلى 2/10/2025.

فى يوم 2/10/2025 استقبل المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محمد آيت السفير المغربى بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة سُبل تعزيز أوجه التعاون بين مصر والمغرب في مجال التنمية العمرانية.

كما تابع المهندس شريف الشربيني سير العمل والموقف التنفيذي لمشروع الإسكان المتوسط "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة، مشددًا على ضرورة دفع معدلات التنفيذ والمتابعة الميدانية المستمرة للأعمال بكل المدن.



كما عقد الدكتور سيد إسماعيل، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بقرى مركزى الطود وإسنا، المدرجة ضمن "برنامج الصرف الصحى المتكامل لبعض القرى الريفية" بمحافظة الأقصر، بحضور رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر والشركات المنفذة واستشاري المشروعات.

وفي 1/10/2025 تابع الوزير ملف تقنين الأوضاع للأراضي، حيث أكد المهندس شريف الشربيني على سرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع للطلبات المقدمة من المواطنين، ومتابعة مستجدات ملف تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما تابع المهندس شريف الشربيني أعمال الوحدة المركزية للمدن المستدامة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز مفاهيم الاستدامة، والاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر.

وفي 30/9/2025 أعلن المهندس شريف الشربيني، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر (المرحلة الأولى: المدن الجديدة)، وذلك بحضور السادة وزيرى الاتصالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ومحافظى القاهرة، والجيزة، وبمشاركة حكومية ودولية واسعة. وقال فى كلمته أن مصر حين وضعت رؤية 2030 لم تضع مجرد خطة للتنمية، بل وضعت خارطة طريق لملامح مستقبل جديد يقوم على العدالة والابتكار والرفاهية، ويمنح كل مواطن الحق في حياة كريمة.

كما ذكر التقرير إشادة المدير الإقليمي لدول "مصر – اليمن – جيبوتي" بمجموعة البنك الدولي، وسفير دولة سويسرا في مصر بالاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر (المرحلة الأولى: المدن الجديدة)، والتي أطلقتها وزارة الإسكان، في احتفالية بمشاركة حكومية ودولية واسعة.

ومن ناحية أخرى، صرح المهندس شريف الشربيني، بأن عددًا من أجهزة المدن الجديدة، واصلوا تنفيذ حملات مواجهة الظواهر العشوائية، للحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، بجانب أعمال التطوير ورفع الكفاءة والصيانة للطرق والمرافق العامة.

وفي يوم 29/9/2025 أعلن المهندس شريف الشربيني، بدء تسليم الوحدات السكنية بمشروع "ڤالي تاورز إيست" بالحي الـ14 بمدينة العبور الجديدة، والتي تم طرحها بالمرحلة الأولى ضمن مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، في إطار تنفيذ التوجهات القيادة السياسية، نحو توفير سكن ملائم يواكب تطلعات مختلف فئات المجتمع، كما تابع الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، والتي تشمل موقف إقليمي جديد ومحطة رفع صرف صحي والمرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدينة، والجاري تنفيذها في إطار خطة الدولة لتوفير السكن الملائم والخدمات المتكاملة للمواطنين بالمدن الجديدة.

وفي 28/9/2025 عقد المهندس شريف الشربيني، اجتماعا مع مسئولي الشركات المنفذة بمشروع حدائق تلال الفسطاط بمنطقة مصر القديمة لمتابعة الموقف التنفيذي وسير العمل بالمشروع، كما تفقد مواقع العمل بالمشروع.

قام وفد من موسسة "الأغا خان" بزيارة حديقة الأزبكية لدراسة المشاركة في إدارة وتشغيل الحديقة علي غرار التجربة الناجحة لحديقة الأزهر، وذلك في إطار برنامجه للمدن التاريخية، حيث قدمت الحديقة كمشروع تجديد حضري كهدية لمدينة القاهرة.

وأصدرت وزارة الإسكان بيان بشأن طرح أراض ضمن مبادرة بيت الوطن للمصريين بالخارج، أكدت خلاله أن المرحلة العاشرة والتكميلية من مشروع "بيت الوطن" تضمنت طرح ما يقارب 18 ألف قطعة أرض سكنية، سواء في الطرح الأساسي أو التكميلـي، كما تم تدشين مرحلة تكميلية عبر الموقع الإلكتروني، تضمنت طرح نحو (4700) قطعة إضافية وتؤكد الوزارة حرصها على تلبية رغبات المواطنين.

كما ترأس المهندس شريف الشربيني، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، حيث تم استعراض الموقف التنفيذى للوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل، التى تم ويجري تنفيذها ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، وكذا استعراض مؤشرات الأداء بالصندوق، والحساب الختامي للصندوق عن العام المالي.

وفي 27/9/2025 افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، محطة معالجة الصرف الصحي بمركز بدر بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.



كما تفقد المهندس شريف الشربينى، ومحافظ البحيرة، الأعمال الجارية لاستكمال مشروع ازدواج خط مياه وادي النطرون – رافع صلاح العبد بوادى النطرون بمحافظة البحيرة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة.

وعقب متابعته عدد من المشروعات بمحافظة البحيرة، انتقل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة العلمين الجديدة، حيث تفقد مشروع انشاء محطة تحلية مياه البحر بطاقة ١٠٠٠٠ م٣/يوم لأغراض الري والمأخذ البحري الخاص بالمحطة، يرافقه مسئولي الوزارة وجهاز مدينة العلمين الجديدة وشركة المقاولون العرب والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما عقد المهندس شريف الشربيني اجتماع بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة لمتابعة عدد من المشروعات في القطاعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة ومشروعات "مارينا".

