غموض حول الحالة الصحية للشيخ محمد حسان

خلال الساعات الأخيرة، تصدرت أنباء عن تدهور الحالة الصحية للشيخ محمد حسان منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تضارب في الروايات وغياب تصريحات رسمية حاسمة من العائلة أو الفريق الطبي، فيما لم تستطع «فيتو» التوصل لأسرة حسان حتى كتابة التقرير.

حالة محمد حسان الصحية

ما هو ثابت أن الشيخ محمد حسان خضع في عام 2021 لعملية جراحية، وقتها قيل إنه دخل العناية المركزة، لكن أسرته نفت ذلك مؤكدة أن حالته مستقرة وأنه في فترة علاج وراحة، كما أشار شقيقه في تصريحات صحفية سابقة إلى معاناته من بعض المشكلات الصحية البسيطة في الجهاز الهضمي والبروستاتا والمسالك البولية، وهي مشكلات طبيعية مع تقدمه في العمر.

في المقابل تداولت بعض المواقع حديثًا أن الشيخ حسان يعاني من مضاعفات صحية محدودة تتعلق بالإجهاد والتنفس، لكنها وصفت حالته بأنها مستقرة وتتحسن تدريجيًا، غير أن هذه الأنباء لم تدعم بتقارير طبية أو بيانات رسمية، ما يجعلها في إطار التكهنات غير المؤكدة.

محمد حسان، تاريخ من الشائعات

الشيخ محمد حسان من أبرز الشخصيات التي تلاحقها شائعات الوفاة على فترات متباعدة، وفي أكثر من مناسبة خلال السنوات الأخيرة، انتشرت أخبار عن وفاته سرعان ما نفتها صفحته الرسمية ومصادر مقربة، مؤكدة أنه بخير.

من هو محمد حسان؟

ولد الشيخ محمد حسان عام 1962 في قرية دموه بمحافظة الدقهلية، وحفظ القرآن الكريم منذ صغره، والتحق بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، لكنه غير مساره إلى التدين، واشتهر كأحد أبرز دعاة السلفية في مصر والعالم العربي من خلال خطبه ودروسه وبرامجه التلفزيونية، خاصة عبر قناة الرحمة الفضائية، وجمع في دعوته بين الخطابة والإعلام، وترك بصمة واسعة لدى جمهوره.

