محمد حسان وشقيقه محمود يزوران الدكتور عمر هاشم في المستشفى (صور)

قام الشيخ محمد حسان، الداعية الإسلامي، وشقيقه محمود حسان، مدير قناة الرحمة الفضائية، بزيارة العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، في المستشفى.

وكتب محمود حسان على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "زيارة مباركة لفضيلة العالم الجليل، د. أحمد عمر هاشم، في المستشفى لإجراء جراحة، أسأل أن يشفيه شفاءً لا يغادر سقما، وأن ينفع الأمة بعلمه، وأن يعطيه الصحة والعافية.. وشرفت بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان في هذه الزيارة المباركة.. ونسألكم الدعاء لفضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم فهو في أمس الحاجة لدعاء الصالحين".

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حسان بزور الدكتور عمر هاشم في المستشفى، فيتو

حقيقة وفاة أحمد عمر هاشم

وكان مصدر مقرب من الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قد نفى الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن وفاته.

وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ادعت خلال الساعات الماضية وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.

صور الزيارة على صفحة محمود حسان، فيتو

وأكد المصدر لـ "فيتو" أن الدكتور عمر هاشم بصحة جيدة، وأن الأنباء التي يتم تداولها عن وفاته غير صحيحة بالمرة، مشيرا إلى أنه تواجد في إحدى المستشفيات خلال الساعات الماضية من أجل إجراء بعض الفحوصات الدورية.

حسان يدعو للدكتور عمر هاشم بالشفاء، فيتو

على جانب آخر، كشف وليد الديب، مدير مكتب الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، حقيقة ما تم تداولة منذ قليل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.

فيما نفى الدكتور محمد أبوهاشم، شيخ الطريقة الهاشمية، وعضو مجلس النواب، الأنباء المتداولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، لافتا إلى أن هاشم متواجد حاليا بالمستشفى لإجراء عملية جراحية صباح اليوم الأحد.

وفي نهاية مارس الماضي تعرض الدكتور أحمد عمر هاشم لوعكة صحية أثناء ذهابه إلى الجزائر للمشاركة بمؤتمر إسلامى.



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