نظر أولى جلسات دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم غدا

يترقب الملاك والمستأجرون على حد سواء، غدًا السبت، أولى جلسات نظر الطعن بعدم دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم، أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك في خطوة تمثل بداية معركة قانونية حاسمة بين طرفي العلاقة الإيجارية، بشأن المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025.

وتنص المادة محل النزاع على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك"، في حين تنتهي عقود الإيجار للأغراض غير السكنية بعد خمس سنوات، مما أثار جدلًا واسعًا في الشارع المصري وفتح الباب أمام طعون قضائية من جانب المستأجرين.

وقد استقبلت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، أول دعوى رسمية تطعن بعدم دستورية تعديلات القانون، وقُيدت الدعوى تحت رقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضي، كأول منازعة تنفيذ تُقام ضد التعديلات الجديدة.

وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، لحين الفصل النهائي في النزاع، استنادًا إلى مخالفتها لأحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية العليا، وعلى رأسها الحكم الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 2002 في الدعويين رقم 70 لسنة 18 ق و105 لسنة 19 ق دستورية عليا، واللتين رسختا مبدأ الحماية القانونية للعقود المُبرمة قبل صدور أي قانون جديد.

كما طالبت الدعوى بالحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين السابقين، مع إسقاط نص المادة الثانية من التعديلات الأخيرة، وعدم الاعتداد بها، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، مع إلزام المعروض ضدهم - وهم الجهات الرسمية المعنية بتنفيذ القانون - بالمصروفات.

ويأتي هذا التطور وسط حالة من الترقب والقلق بين الملاك والمستأجرين، حيث يرى الطرف الأول أن القانون الجديد يمثل خطوة نحو تصحيح أوضاع تاريخية غير متوازنة، بينما يرى الطرف الآخر أنه يهدد الاستقرار الاجتماعي ويمس الأمن السكني لملايين الأسر.

ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية العليا خلال جلسة الغد موقفها من نظر الدعوى، ومدى قبولها شكلًا ومضمونًا، تمهيدًا لإصدار حكم فاصل في واحدة من أكثر القضايا القانونية والمجتمعية إثارة للجدل في مصر خلال السنوات الأخيرة.

