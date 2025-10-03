بعد إحالة الإيجار القديم لأرشيف التاريخ، كيف تبدو ملامح المرحلة المقبلة؟

تعد أزمة الإيجار القديم واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية والقانونية في مصر، إذ امتدت عقود الإيجار لعشرات السنين دون تغيير في القيم الإيجارية، ما خلق فجوة كبيرة بين حقوق الملاك والتزامات المستأجرين. ومع مرور الوقت، زادت المطالب بضرورة إعادة التوازن لتلك العلاقة، خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية وتوسع المدن، فكيف كان القانون وأين وصل بالعلاقة بين المالك والمستأجر.

قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر

منذ سبعينيات القرن الماضي، وُضعت عدة قوانين لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، أبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، واللذان رسّخا امتداد عقود الإيجار تلقائيًا للورثة، وهو ما أدى لتجمد الوضع القانوني لعقود طويلة. ومع تزايد الجدل، دخلت تعديلات تشريعية متتالية لمحاولة وضع حلول وسط تحفظ السكن للمستأجرين، وتعيد جزءًا من الحقوق للملاك.

التعديلات الأخيرة جاءت كخطوة فارقة بعد سنوات من النقاش، حيث وضعت آليات واضحة لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين الأقدم، مع منح الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا. وبهذا، حاولت الدولة إنهاء واحدة من أقدم الأزمات العقارية في مصر، عبر مقاربة متوازنة تراعي البعد الاجتماعي دون الإخلال بحقوق الملاك.

أسباب الصدام المتكرر بين الملاك والمستأجرين

شهدت العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر واحدة من أطول الأزمات الاجتماعية والقانونية التي استمرت لعقود، إذ وُصفت عقود الإيجار القديم بأنها غير متوازنة، بعد أن ظلت القيمة الإيجارية ثابتة لعشرات السنين، مما تسبب في صدام متكرر بين الملاك والمستأجرين.

محاولات الإصلاح لم تتوقف على مدار السنوات الماضية، لكن ظل الملف معقدًا لارتباطه بملايين المواطنين من الجانبين، إلى أن جاء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب ليقر تعديلات شاملة على القانون، صادق عليها رئيس الجمهورية ونُشرت في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.

التعديلات الأخيرة وضعت حلولًا جديدة تراعي توفير وحدات بديلة للمستأجرين ضمن أولوية الفئات الأولى بالرعاية، مع إلزام الحكومة بوضع قواعد للتنفيذ خلال مدد زمنية محددة، بما يمثل تحولًا جذريًا في مسار العلاقة الإيجارية التي طال انتظار حسمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.