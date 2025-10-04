5 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة الرئيسية بقيم التداول (بدون الصفقات) نهاية الأسبوع

تصدرت 5 قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) بنهاية الأسبوع..وجاءت التفاصيل كالتالي:

أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 917 مليون جنيه.

العقارات بقيمة تداول بلغت 915 مليون جنيه.

خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 618 مليون جنيه.

موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 614 مليون جنيه.

اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 480 مليون جنيه.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس “آخر جلسات الأسبوع”، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.585 تريليون جنيه، لتربح نحو 6 مليارات جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى 36600 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 45187 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 16587 نقطة، وارتفع مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 4025 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 11034 نقطة، وارتفع "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 15028 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 3679 نقطة.

جلسة الأربعاء

وكانت قد ارتفعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.589 تريليون جنيه.

المؤشر “إيجي إكس 30”

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 36769 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 45101 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 16529 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3999 نقطة.

وثبت مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" عند مستوى 11018 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 14617 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3674 نقطة.

تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

وكانت قد ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات الثلاثاء الماضي “منتصف تعاملات الأسبوع” وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.585 تريليون جنيه.

المؤشر "إيجي إكس 30'

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 36670 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 45049 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 16484 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 3999 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 11018 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 14609 نقاط، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3657 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين

فيما ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.564 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة

وارتفع مؤشر " إيجي إكس 30' بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 36391 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 44752 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 16359 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 3973 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 10961 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 14526 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 3620 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع

وكانت قد ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأحد الماضي، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.543 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 36166 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 44450 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 16259 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3944 نقطة.

وزاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 10838 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 14374 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 3586 نقطة.

