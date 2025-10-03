السيطرة على حريق مطعم شهير بالمحلة

شهد شارع المطاعم الرابط بين منطقتي شكري القوتلي والمشحمة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم الجمعة نشوب حريق محدود في مدخنة أحد المطاعم الشهيرة بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع البلاغ، حيث جرى الدفع بسيارتي إطفاء وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران في وقت وجيز قبل أن تمتد إلى المحال والمطاعم المجاورة.

وأكدت المصادر أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما اقتصرت الأضرار على تلفيات بسيطة بالمدخنة.

وواصلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

