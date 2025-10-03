الجمعة 03 أكتوبر 2025
السيطرة على حريق مطعم شهير بالمحلة

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق مطعم شهير في شارع المطاعم بالمحلة

شهد شارع المطاعم الرابط بين منطقتي شكري القوتلي والمشحمة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم  الجمعة نشوب حريق محدود في مدخنة أحد المطاعم الشهيرة بالمنطقة.

محافظ الغربية يفتتح مدرسة نشيل الابتدائية الجديدة

اندلاع حريق هائل بمصنع للقطن في الغربية والدفع بـ 5 سيارات إطفاء لإخماده

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع البلاغ، حيث جرى الدفع بسيارتي إطفاء وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران في وقت وجيز قبل أن تمتد إلى المحال والمطاعم المجاورة.

وأكدت المصادر أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما اقتصرت الأضرار على تلفيات بسيطة بالمدخنة. 

وواصلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

