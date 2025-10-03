الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تقارير: البرازيل تواجه السنغال وتونس وديا في نوفمبر

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

وافق الاتحاد البرازيلي شفيها على خوض مواجهتين ضد منتخبي السنغال وتونس وديا في شهر نوفمبر المقبل.

ووفقا لشبكة "جلوبو" البرازيلية فإن مواجهة السنغال ستقام في إنجلترا على ملعب الإمارات وتونس ستقام في فرنسا على ستاد دو فرانس.

وسبق أن طلب حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر مواجهة البرازيل وديا في شهر مارس المقبل  مفضلا مواجهة منتخبات إفريقية في نوفمبر استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب ديسمبر المقبل.

وأشار التقرير إلى تأكيد المباريات لن يكون قبل أسبوعين من الآن، خاصة أم السنغال لم تضمن بشكل رسمي التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وفي حال تعثرت أسود التيرانجا في التصفيات وخوضها للملحق الإفريقي الشهر المقبل سيتعين إلغاء المباراة الودية المقررة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد البرازيلي البرازيل مصر تونس

مواد متعلقة

استبعاد نيمار، أنشيلوتي يعلن قائمة منتخب البرازيل لمباراتي اليابان وكوريا الجنوبية

السنغال يقلب الطاولة على الكونغو وينتزع صدارة المجموعة بتصفيات كأس العالم

الأكثر قراءة

الأخيرة والقاضية، الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين بعد استعدادات محطات الوقود

25 جنيها لهذا النوع، كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة؟

أخبار مصر: الزيادة المتوقعة بأسعار البنزين، ترامب يهدد بإشعال أمريكا بسبب الإغلاق الحكومي، الكشف رسميًّا عن كرة مونديال 2026

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية والقناة الناقلة

المصري يسعى لاستعادة صدارة الدوري على حساب البنك الأهلي

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

"خريف الليل" يلامس قلب الصعيد وتحسن بالقاهرة، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب 12 جنيها والجوافة 3 وانخفاض لأول مرة في البرتقال

خدمات

المزيد

25 جنيها لهذا النوع، كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة؟

سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح للرزق والبركة، لا تفوتها يوم الجمعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads