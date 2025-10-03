في بيان رسمي، البحراوي يرد على شائعات أجره في الأفراح

خرج الفنان الشعبي، رضا البحراوي، عن صمته للرد على الشائعات التى تم تداولها في الساعات الماضية، بشأن أجره المادي في الحفلات والأفراح.



في هذا السياق، أصدر “البحراوي” بيانًا للرد على تلك الشائعات قائلًا:"يود الفنان الشعبي رضا البحراوي أن يوضح لجمهوره ووسائل الإعلام حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا بشأن أجره في الحفلات والأفراح، وكذلك ما أُثير حول حياته الشخصية".

وتابع: “يؤكد البحراوي أن الحديث عن أرقام مالية خيالية لا أساس له من الصحة، وأن النجاح لا يُقاس بما يُشاع من مبالغ بل بما يقدمه الفنان من فن يحترم جمهوره ويليق به”.

كما يشدد على أنه فنان يحمل رسالة، يركز كل جهده على تقديم أعمال غنائية تعبر عن الناس، وترتبط بالشارع المصري الأصيل، وأن أي محاولة للزج باسمه في قضايا بعيدة عن فنه أو أخلاقه لن تنال من مسيرته.

وواصل في بيانه:"ويؤكد الفنان رضا البحراوي أن جمهوره هو الرصيد الحقيقي له، وأن ثقته ودعمه الدائم يمثلان الدافع الأكبر للاستمرار، مشيرًا إلى أنه سيظل يقدم الفن الشعبي بروحه الأصيلة التي أحبها الناس والتفوا حولها".

وأختتم البيان قائلًا:"ويهيب البحراوي بوسائل الإعلام تحري الدقة قبل نشر أي أخبار، مؤكدًا احترامه الكامل لكل مؤسسة إعلامية جادة، والتزامه الدائم بمبادئ الشفافية والوضوح مع جمهوره".

