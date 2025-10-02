الخميس 02 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

ناقد عن انضمام باحث يهودي للجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ: فوق مستوى الشبهات

جائزة نجيب محفوظ.
جائزة نجيب محفوظ. فيتو

اشتعلت خلال الساعات الماضية أزمة داخل الوسط الثقافي المصري عقب الإعلان عن انضمام الباحث الأمريكي ذي الأصول اليهودية رفائيل كوهين ضمت طاقم لجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ.

جدل حول انضمام الباحث اليهودي رفائيل كوهين لأعضاء تحكيم جائزة نجيب محفوظ

إذ انتقد عدد من رواد منصات السوشيال ميديا بعض المثقفين وجود رفائيل كوهين في ظل الحرب في غزة وحساسية الموقف الراهن جراء ما تفعله العناصر الصهيونية من قتل وتهجير أهالي فلسطين.

 

وقال الناقد سيد محمود، وعضو لجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ فى تصريح خاص لـ"فيتو": كوهين رفائيل هو باحث أمريكي من أصول يهودية ولا يرتبط من قريب أو بعيد  بالكيان الصهيوني، فنحن بمصر ومختلف الدول العربية نعي جيدا ما الفارق بين اليهودية والصهيونية، والجائزة هي فوق مستوى الشبهات وقرار انضمامه نابع من كونه باحثا استثنائيا وأمريكيا والجائزة بالأساس من تنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتضم كوكبة من الأسماء البارزة لهذا العام ك هدى الصدة، حمور زيادة، مي تلمساني.

 

وتابع سيد محمود: جائزة نجيب محفوظ تعمل دائما وفق معايير أكاديمية بحتة، وبفصل واضح بين الدين أو الهوية القومية والسياسة، وما أثار الجدل هو مجرد بوست عبر الفيس بوك لا أساس له من الصدق.

جائزة نجيب محفوظ 

 

أسست دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة جائزة نجيب محفوظ للأدب فى عام 1996 وتمنح الجائزة لأفضل رواية معاصرة باللغة العربية تم نشرها فى العامين الماضيين، الرواية الفائزة يتم اختيارها من قبل لجنة التحكيم المكونة من خمسة حكام.
 

جائزة نجيب محفوظ للأدب والمعروفة بأنها مساهمة رئيسية فى دعم ترجمة الأدب العربى المعاصر، تتكون من جائزة نقدية بقيمة 5000 دولار وترجمة ونشر الرواية الفائزة باللغة الإنجليزية ضمن مطبوعات دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة للأدب والمسماة "هوبو".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الكيان الصهيونى جائزة نجيب محفوظ لجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ نجيب محفوظ

