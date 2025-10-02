الخميس 02 أكتوبر 2025
اقتصاد

الرقابة المالية والشباب والرياضة تعلنان غلق باب التقديم بمسابقة Y-Champions

 أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إغلاق باب التقديم في مسابقة “Y-Champions” للوعي المالي غير المصرفي ومواجهة الاحتيال المالي، والتي تم الإعلان عنها في ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥، والتي استمر التقديم فيها لأكثر من شهر.

 

 وجاءت المسابقة في إطار التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة لنشر الثقافة المالية، وتنفيذًا للبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية، وتم اطلاقها من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة ومكتب مساعد الوزير لمراكز الشباب، والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية بالهيئة، والتي أُقيمت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمنصة التوعية “iInvest” التي أطلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

تشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في إنتاج محتوى توعوي

 واستهدفت المسابقة تشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في إنتاج محتوى توعوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمساهمة في نشر ثقافة التعامل الآمن مع الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب رفع الوعي بمخاطر الاحتيال المالي وسبل الوقاية منه. ويأتي تنظيم المسابقة انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية (2022 – 2026)، التي تتبناها الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال الإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، لضمان وصول الوعي المالي إلى مختلف شرائح المجتمع وعلى رأسها فئة الشباب.

وأكد الدكتور محمد فريد – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية – أن المسابقة تمثل نموذجًا عمليًا لتفعيل دور الشباب في نشر الثقافة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي أهمية خاصة لتوعية الشباب بوسائل الاستثمار الآمن الخاضع للرقابة، وتعزيز قدراتهم في مواجهة الممارسات غير المشروعة مثل الاحتيال المالي، بما يدعم استقرارهم الاقتصادي ويمكنهم من الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة لتطوير مشروعاتهم. وأوضح أن الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة تعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لبناء جيل واعٍ بحقوقه المالية ومدرك لمخاطر السوق.

ومن جانبه كد الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة – أن مسابقة “Y-Champions” تأتي ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية في رفع وعي الشباب وتعزيز معارفهم المالية، موضحًا أن الوزارة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، تحرص على استخدام أدوات مبتكرة وجذابة مثل وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر شريحة من الشباب، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في القضايا التنموية.

 

هذا وكان تم الإعلان عن المسابقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة التابعة لوزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية على الرابط الخاص بالمسابقة على موقع ‏Iinvest: www.iinvest.org.eg

وسيتم تقييم الأعمال المشاركة من خلال لجنة تحكيم متخصصة، على أن يتم الإعلان عن الفائزين فور الانتهاء من التقييم قريبًا، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على ٥٠ ألف جنيه، بينما سيحصل صاحب المركز الثاني على ٣٠ ألف جنيه، وصاحب المركز الثالث على جائزة بقيمة ١٥ ألف جنيه، بالإضافة إلى جوائز تشجيعية لأفضل ١٠ مشاركين في المسابقة

