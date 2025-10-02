علاء عز: نستهدف تعزيز الاستثمارات والتوجه نحو الأسواق الإفريقية من خلال اتفاقيات التبادل التجاري

أكد علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف الأفريقية واتحاد الغرف المصرية الأوروبية التطور الملحوظ في الإنتاج المصري وجودة المشاركين والزوار، مؤكدًا الدعم الكبير من اتحاد الصناعات والغرف التجارية المصرية.

جاء ذلك المؤتمر الصحفى الذي عقد على هامش افتتاح فعاليات الدورة الـ ٧٨ من معرض "كايرو فاشون آند تكس"، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات اليوم الخميس، والذي يستمر خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر الحالي بحضور السفير صالح موطلو سفير تركيا لدى مصر.

وأضاف عز اننا نستهدف تعزيز الاستثمارات والتوجه نحو الأسواق الإفريقية من خلال اتفاقيات التبادل التجاري التي تفتح أمام منتجاتنا أسواقًا تضم أكثر من ٣ مليار مستهلك بدون رسوم جمارك أو حصص، لا سيما مع المزايا التنافسية المصرية مثل تكلفة العمالة.

وأوضح أن دخول العديد من الأسواق ومن بينها الأسواق الإفريقية بالكامل بدون جمارك يمثل فرصة استثمارية وعمالية هائلة، وتظل مصر البوابة الرئيسية لهذه الأسواق المتعددة".

وشهد الافتتاح حضورًا مميزًا ورفيع المستوى ضم كلًا من؛ دكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الأفريقية والأوروبية والمصرية، والدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، ودكتور محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إلى جانب ممثلين دوليين بارزين مثل حسان بركاني رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء بالمغرب، ومحمد الصفح رئيس مركز جدة للمعارض والفعاليات من غرفة جدة بالمملكة العربية السعودية، ويونس المفتي، رئيس الجمعية الوطنية لمستوردي الأقمشة بالمغرب، ونهاد اكينجي رئيس الجمعية المصرية التركية لرجال الأعمال، مما يؤكد على الثقل الإقليمي والدولي للمعرض كملتقى حيوي.

