ثقافة وفنون

ساندي تطرح أغنية جديدة بعنوان جنو بتوقيع عزيز الشافعي

ساندي
ساندي

 طرحت المطربة الشابة “ساندي”، فيديو كليب جديدا يحمل اسم “جنو”، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”

وروجت ساندي للأغنية عبر حسابتها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وطلبت من متابعيها إبداء رأيهم في الأغنية التي كتبها ولحنها عزيز الشافعي ووزعها موسيقيًا تميم.

 

 

ومن ناحية أخرى كانت قد تحدثت الفنانة ساندي عن تجربتها في فيلم “تاج” مع تامر حسني والذي يعد آخر أعمالها السينمائية. 

وقالت ساندي خلال لقائها مع فيتو: “كانت بالنسبة لي مفاجأة إن تامر اخترني شريرة وكنت مبسوطة برد فعل الجمهور بشكل كبير”. 

 

وأعربت ساندي عن سعادتها الكبيرة بفكرة عودة الألبومات في سوق المزيكا على خلفية ألبوم أحمد سعد وتامر عاشور، مشيرة إلى أن أغاني السنجل من الممكن أن تظلم الفنان.

 

وأكدت ساندي أنها تحب أحمد سعد بشكل كبير وتتمنى أن تقدم معه ديو غنائيا، مشيرة إلى أنه كان هناك مشروع غنائي بينهما ولكن توقف بسبب أحداث ثورة يناير متابعة: “أنها تستعد لطرح مجموعة أغان خلال الفترة المقبلة”. 

