أخبار مصر

وزيرة التعاون الدولي: الاستثمارات الفرنسية في مصر تتخطى 7 مليارات يورو

رانيا المشاط، فيتو
رانيا المشاط، فيتو

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط، أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر تجاوز 7 مليارات يورو، مشيرة إلى أن الشراكة بين القاهرة وباريس ترتكز على مشروعات استراتيجية في قطاعات متعددة.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، خلال تصريحات بقناة “إكسترا نيوز” أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تسهم في تعزيز إنتاجية الاقتصاد المصري، مع التركيز على القطاعات القادرة على التصدير والاستثمار في رأس المال البشري.

تعاون في الصحة والطاقة والتعليم

ولفتت المشاط إلى أن التعاون مع فرنسا يمتد إلى مجالات الصحة والبنية التحتية المستدامة، خاصة في الطاقة الجديدة والمتجددة والتعليم الفني والصحة، مؤكدة أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة خلال الفترة الأخيرة.

استثمارات مستقبلية حتى 2030

وكشفت الوزيرة أن فرنسا تعتزم ضخ استثمارات إضافية تقدر بنحو 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025 إلى 2030، ما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويدعم توجه مصر نحو التنمية المستدامة.

