أسباب خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم

قالت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي إن قرار خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس اليوم جاء لأسباب عديدة.

وأوضح أعضاء اللجنة في بيان اليوم أن القرار يأتي انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب. 

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%. 

 

الشهادات الحالية المطروحة في البنوك

 عقب إعلان البنك المركزي اليوم خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، بدأ الملايين من أصحاب الشهادات الادخارية في البنوك التساؤل عن مصير الفوائد الحالية علي هذه الشهادات واحتمالية التخفيض فيها خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت مصادر مصرفية أن الشهادات الحالية المطروحة في البنوك لن تتأثر في القريب العاجل أو كما يردد البعض الأسبوع المقبل مشيرين إلى استمرار الفائدة كما هي في معظم الشهادات المطروحة خاصة في بنكي الأهلي ومصر.

وأشارت المصادر إلى أنه ربنا مع الاجتماع القادم للبنك في 20 نوفمبر القادم يتم مراجعة عائد الشهادات الادخارية وفقا لما ستسفر عنه قرارات لجنة السياسات النقدية آنذاك.

