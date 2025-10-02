السيطرة على حريق محدود شب في مخلفات بمحيط معابد الكرنك بالأقصر

وقع حريق محدود في مخلفات حشائش وكرم نخيل بجوار معبد موت جنوب مجمع معابد الكرنك بمحافظة الأقصر، دون وقوع إصابات أو وفيات وذلك لابتعاده عن مسار الزيارة للأفواج السياحية.

تفاصيل حريق محدود بمحيط معابد الكرنك بالأقصر

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة عن نشوب حريق محدود في كرم نخيل وحشائش وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء و4 سيارات إسعاف ضمن الإجراءات الاستباقية.



وتبين أن الحريق في المنطقة المتاخمة لمنطقة معبد موت من الناحية الشرقية (كرم أبو خليل) وهي داخل السور الحديث وعلى بعد متر 130 متر من السور الأثري القديم من جنوب معابد الكرنك.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات أو وفيات، فيما تكثف مباحث الأقصر وشرطة السياحة والآثار جهودها لكشف ملابسات وقوع الحريق وأسباب اندلاعه.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

