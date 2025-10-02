الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات تحت عنوان "أكتوبر 73 إرادة شعب.. صنعت مجد"

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

بالتزامن مع الذكرى 52 لحرب اكتوبر المجيده نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري والقناة الرسمية لوزارة الدفاع على اليوتيوب العديد من الفيديوهات عن حرب أكتوبر 1973، تضمنت لقطات نادرة للحرب وشهادات للمشاركين في صنع النصر، ومقولات خالدة للرئيس السادات والرئيس جمال عبد الناصر خلال فترة ما قبل الحرب وخلال الحرب.

وحملت الفيديوات التي جاءت تحت عنوان “إرادة شعب صنعت مجد” العديد من اللقطات النادرة مثل شهادة العقيد محمود التميمي وكلمات الرئيس جمال عبد الناصر “إن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة”.

وتحتفل مصر هذا العام بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة خلال أيام.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري انتصارات حرب أكتوبر المجيدة حرب أكتوبر المجيدة فيديوهات الصفحة الرسمية

الأكثر قراءة

لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه

أسباب خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم

مصدر بالأهلي يكشف طبيعة الجرح في رأس محمود الخطيب

بعد استقالته من الشيوخ، أحمد عبد الجواد يخطط لزعامة الأغلبية بمجلس النواب

وزير العدل يتراجع عن موقفه بشأن اعتراض الرئيس على "الإجراءات الجنائية"

آخر تحركات الدولار أمام الجنيه بعد قرار المركزي خفض الفائدة

القبض على المتهمين بالتعدي على مدرس داخل مدرسة بالطالبية (فيديو)

هل تتغير أسعار العائد في شهادات الادخار بعد تخفيض الفائدة؟

خدمات

المزيد

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الجنيه الذهب يواصل الارتفاع قبل قرار المركزى بشأن الفائدة اليوم

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التنمر على الآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

الأذكار المستحبة في المساء، تعرف عليها

الشعراوي يوضح رحمة الله في التعامل مع المنافقين (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads