القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات تحت عنوان "أكتوبر 73 إرادة شعب.. صنعت مجد"

بالتزامن مع الذكرى 52 لحرب اكتوبر المجيده نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري والقناة الرسمية لوزارة الدفاع على اليوتيوب العديد من الفيديوهات عن حرب أكتوبر 1973، تضمنت لقطات نادرة للحرب وشهادات للمشاركين في صنع النصر، ومقولات خالدة للرئيس السادات والرئيس جمال عبد الناصر خلال فترة ما قبل الحرب وخلال الحرب.

وحملت الفيديوات التي جاءت تحت عنوان “إرادة شعب صنعت مجد” العديد من اللقطات النادرة مثل شهادة العقيد محمود التميمي وكلمات الرئيس جمال عبد الناصر “إن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة”.

وتحتفل مصر هذا العام بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة خلال أيام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.