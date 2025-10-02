لجنة لمتابعة تنفيذ أنشطة مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال اللجنة المختصة بمتابعة تنفيذ أنشطة مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر الذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، طبقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات القيادة السياسية، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

لجنة متابعة تنفيذ أنشطة مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر

وفي هذا الإطار، كلف محافظ الدقهلية، محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية اليوم، بمرافقة وفد ممثلي الاتحاد الأوروبي، الذي يضم كل من لورينزو ڤنجوت وأيمن عياد، وممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويضم كل من السيد مصطفى أسعد، وسعاد شاطر، يرافقهم الدكتور عبده محمدين مدير مشروع كيتشنر بوزارة التنمية المحلية، وممثلي الاستشاري الدكتور أحمد سعيد، وفريق الإشراف على التنفيذ.

إغلاق المقلب العمومي بقلابشو للحد من التأثيرات البيئية وتحسين جودة الحياة

وقامت اللجنة والوفد المرافق بتفقد موقع تاهيل وإغلاق المقلب العمومي بقلابشو مركز بلقاس الذي يتم تنفيذه للحد من التأثيرات البيئية وتحسين جودة الحياة بنطاق المشروع، حيث سبق التعاقد مع الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة(ايكارو) لتنفيذ الأعمال طبقا للاشتراطات البيئية ومعايير الإتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 3 ديسمبر 2024 بتكلفة 10 ملايين يورو.

تفقدت اللجنة موقع محطة النقل الوسيط بناحية نبروه بتكلفة 2 مليون يورو

كما تفقدت اللجنة موقع محطة النقل الوسيط بناحية نبروه والتي تستهدف تحسين جودة واقتصاديات خدمات جمع ونقل المخلفات بمركز نبروه حيث تم التعاقد مع الشركة الثلاثية للمقاولات بتاريخ 21 يناير 2024 بتكلفة 2 مليون يورو، حيث تم عمل عرض تقديمي عن أنشطة مشروع كيتشنر مكون المخلفات الصلبة ككل ثم زيارة المواقع للاطلاع على الموقف التنفيذي.

الدعم مستمر من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وقد أثنى ممثلو وحدة تنفيذ المشروع بوزارة التنمية المحلية ومحافظة الدقهلية على التعاون والدعم المستمر الذي يقدمه الإتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشركاء تنمية في مجالات التنمية المستدامة لا سيما مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر.

