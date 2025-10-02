الخميس 02 أكتوبر 2025
القبض على سائق ميكروباص تعدى على قائد أتوبيس سياحى بالزاوية الحمراء (فيديو)

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة ميكروباص لقيامة بالتعدى بالضرب على قائد أتوبيس سياحى عقب الإاصطدام به بمنطقة الزاوية الحمراء.

 

فيديو لسائق ميكروباص تعدى بالضرب على قائد أتوبيس سياحى بالزاوية الحمراء

 رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بمحاولة الهروب من قائد "أتوبيس سياحى" عقب الإصطدام به والتعدى عليه بالضرب بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.


وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد السيارة "الميكروباص" وضبط قائدها "لا يحمل ثمة تراخيص" (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

 

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية لعدم وجود تراخيص للسيارة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

