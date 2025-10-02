الإسكان تستعرض موقف مشروعات الصرف الصحى بمحافظة الأقصر

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بقرى مركزى الطود وإسنا، المدرجة ضمن "برنامج الصرف الصحى المتكامل لبعض القرى الريفية" بمحافظة الأقصر بصعيد مصر، والممول من بنك التنمية الأفريقى وفقًا لنظام الصرف مقابل النتائج، وذلك بحضور رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، ورؤساء الشركات المنفذة، وممثلى وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، والمكاتب الاستشارية العاملة للمشروعات.

وفى مستهل الاجتماع، أكد الدكتور سيد إسماعيل، حرص وزارة الاسكان على سرعة القيام بتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لأهالينا على مستوى قرى الجمهورية من خلال دفع عجلة العمل فى المشروعات للانتهاء فى المواعيد المحددة، وذلك فى إطار حرص الدولة المستمر على توفير كافة الخدمات للمواطنين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة الأقصر، والتأكد من التزام الشركات المنفذة باتخاذ الإجراءات المطلوبة للانتهاء فى المواعيد المحددة طبقًا للبرامج الزمنية المعتمدة، وكيفية التغلب على كافة التحديات.

وشدد نائب وزير الإسكان، على ضرورة تكثيف فرق العمالة الفنية والمعدات المطلوبة مع ضرورة العمل بالتوازي حتى يتسنى الانتهاء من تنفيذ كل المشروعات فى التوقيتات المحددة.

استقبل المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة المهندس عمار مندور نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات ويرافقه المهندس محمد حمدي مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات.

وجاء ذلك بحضور المهندسة إيمان علاء الدين شبيب نائب رئيس الجهاز للاسكان، مجدي سالم رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية نائب رئيس الجهاز، المهندسة أمل ممدوح نائب رئيس الجهاز للمشروعات، المهندس زعزوع سرول نائب رئيس الجهاز للمرافق والتنمية ومعاوني رئيس الجهاز والادارات المعنية.

في أولي جولاته بمدينة 6 أكتوبر الجديدة تفقد مشروعات سكن لكل المصريين محور الإسكان الإجتماعي محدودي الدخل المرحلة الثالثة والخامسة والسادسة والإسكان الأخضر بمنطقة غرب المطار قطاع (أ، ب، ج) بعدد 71016 وحدة سكنية وشدد علي سرعة الانتهاء من خطة تسليم الوحدات لحاجزيها وتكثيف الأعمال ودفع معدلات التنفيذ وكذلك تفقد الخدمات الجاري تنفيذها بالمشروع ومنها النادي الإجتماعي بالقطاع (أ).

وأوصى بسرعة تشغيل النادي الاجتماعي والاستفادة به لخدمة السكان وتشغيل كافة الخدمات والاهتمام بتطوير محاور الطرق الرئيسية والميادين بمنطقة غرب المطار.

كما شدد على أعمال النظافة وإزالة الاشغالات اولا بأول للمحافظة علي المظهر الحضاري لتنمية المدينة.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية وزارة الإسكان الهادفة إلى توفير وحدات سكنية لائقة لمختلف شرائح المجتمع مع تعزيز الخدمات الصحية والترفيهية والاجتماعية والمواصلات.

