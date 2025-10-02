نقيب المحامين: نرفض جواز استجواب مأمور الضبط للمتهم بغير حضور الدفاع

أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن النقابة تُثمن الخطوة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبقًا لحقه الدستوري، بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، إدراكًا منه لخطورة هذا التشريع وأثره البالغ على منظومة العدالة الجنائية برمتها.

مناقشة تقرير اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

اعتراض الرئيس تجسيد لحماية الحقوق والحريات

وأشار إلى أن الاعتراضات التي أبداها رئيس الجمهورية تمثل تجسيدًا لحرص القيادة السياسية على حماية الحريات الدستورية وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضح نقيب المحامين، أن اعتراض الرئيس على مادة واحدة من مواد الإصدار وسبع مواد موضوعية فقط، من بين مئات المواد التي يتضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعكس تقديره لجهود المجلس ولما تضمنه القانون من أحكام متطورة وخطوة فارقة في تحديث العدالة الجنائية.

اعتراضات رئيس الجمهورية مست جوانب دقيقة من جوهر العدالة الجنائية

ولفت إلى أن اعتراضات رئيس الجمهورية، مست جوانب دقيقة من جوهر العدالة الجنائية، سواء فيما يتعلق بضبط عبارة (حالات الخطر) عند دخول المساكن، أو التشديد على ضمانات الدفاع في قضايا الاستئناف، أو الدعوة لتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي، أو التأكيد على الرقابة القضائية الدورية على أوامر الحبس."

وأضاف أن النقابة تقف بوجه خاص عند ما أثير بشأن التناقض بين المادتين (64) و(105) من مشروع القانون، مجددًا رفض النقابة لنص المادة (64) الذي يجيز لمأمور الضبط استجواب المتهم بغير حضور محاميه.

الضمانات الدستورية ليست عقبة أمام العدالة

وأكد نقيب المحامين، أن هذا النص يتعارض مع نص المادة (54) من الدستور، التي أكدت أن التحقيق لا يبدأ إلا بحضور المحامي دون استثناءات، مشددا على أن الضمانات الدستورية ليست عقبة أمام العدالة بل هي صمام أمانها، مؤكدًا أن أي نص يخالف نصوص الدستور مصيره البطلان.

وقال: نثق أن مجلس النواب، في ضوء رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيولي هذا القانون عناية فائقة، بما يعزز ضمانات الدفاع والحقوق والحريات، مع الحفاظ على التوازن بين حق الفرد في الحرية وحق المجتمع في الأمن والاستقرار.

