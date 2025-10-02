الخميس 02 أكتوبر 2025
رياضة

موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري قبل الجولة العاشرة

ترتيب الدوري المصري، يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة العاشرة المقرر انطلاقها غدا الجمعة.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة العاشرة 

1- الزمالك 17 نقطة 
2- المصري 15 نقطة 
3- الأهلي 15 نقطة 
4- وادي دجلة 15 نقطة 
5- بيراميدز 14 نقطة 
6- إنبي 14 نقطة 
7- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة 
8- بتروجيت 14 نقطة 
9- زد 12 نقطة 
10- مودرن سبورت 12 نقطة 
11- البنك الأهلي 11 نقطة 
12- سموحة 11 نقطة 
13- حرس الحدود 11 نقطة 
14- غزل المحلة 10 نقاط 
15- الجونة 9 نقاط
16- الجيش 9 نقاط
17- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط
18- فاركو 5 نقاط
19- المقاولون العرب 5 نقاط
20- الاتحاد 5 نقاط
21- الإسماعيلي 4 نقاط

جدول ترتيب فرق الدوري المصري

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري

الجمعة 3 أكتوبر 2025

سموحة × الإسماعيلي - 5 مساء - استاد برج العرب

الاتحاد السكندري × المقاولون العرب - 8 مساء - استاد الإسكندرية

البنك الأهلي × المصري - 8 مساء - استاد السويس

السبت 4 أكتوبر 2025

الزمالك × غزل المحلة - 5 مساء - استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية

طلائع الجيش × الجونة - 5 مساء - استاد جهاز الرياضة العسكري

حرس الحدود × سيراميكا كليوباترا - 8 مساء - استاد حرس الحدود

كهرباء الإسماعيلية × الأهلي - 8 مساء - استاد المقاولون العرب

الأحد 5 أكتوبر 2025

إنبي × زد - 5 مساء - استاد بتروسبورت

فاركو × وادي دجلة - 8 مساء - استاد حرس الحدود

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

