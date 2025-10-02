تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية

تنشر “فيتو” أسعار الذهب، اليوم الخميس 2025.10.2 في المملكة العربية السعودية، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل أسواق المملكة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

468 ريالا للبيع.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

409 ريالات للبيع.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

351 ريالا للبيع.

ترى مجموعة “جولدمان ساكس”، التي لطالما تبنت موقفًا متفائلًا تجاه الذهب، أن المعدن النفيس ما زال لديه فرصة للصعود متجاوزا حتى تقديراتها السابقة، مدفوعا باهتمام المستثمرين من القطاع الخاص.

صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالسبائك

في مذكرة بحثية، قال محللون لدى البنك، من بينهم دان سترويفن: إن التدفقات القوية المفاجئة إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالسبائك تجاوزت تقديراتهم السابقة.

احتمالية اتجاه مستثمري القطاع الخاص إلى تنويع استثماراتهم بشكل كبير في الذهب تمثل احتمالا صعوديًا كبيرا فوق توقعاتهم بوصول سعر الأونصة إلى 4000 دولار في منتصف عام 2026، و4300 دولار بنهاية العام المقبل.

سوق سندات الخزانة الأمريكية

كان البنك توقع قبل شهر أن يقترب سعر المعدن النفيس من 5000 دولار للأونصة إذا استقطب ما نسبته 1% فحسب من أموال القطاع الخاص المستثمرة في سوق سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب بنسبة 12% منذ 29 أغسطس، ليكسر نطاق 3200 دولار و3450 دولارًا للأونصة الذي لازمه خلال معظم جلسات التداول في الربعين الثاني والثالث.

وأوضح المحللون أن أحد العوامل وراء هذا الصعود هو عودة البنوك المركزية لتسريع وتيرة مشترياتها من الذهب بعد ركود موسمي خلال الصيف، فيما لا تمثل المراكز المضاربية سوى جزء محدود من هذا الارتفاع.

أداء استثنائي للذهب

ويعد الذهب أحد أقوى السلع الأساسية أداءً في الآونة الأخيرة، بعدما قفز بنحو 50% هذا العام، متجاوزًا المستوى القياسي المعدل حسب التضخم المُسجل عام 1980.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بموجة مشتريات من البنوك المركزية، إلى جانب استئناف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.