الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الحكومة الكندية تحذر مواطنيها من السفر للولايات المتحدة لهذا السبب

الحكومة الكندية تحذر
الحكومة الكندية تحذر مواطنيها من السفر للولايات المتحدة

نبهت ​الحكومة الكندية​ مواطنيها من أنهم "قد يواجهون صعوبات في دخول الولايات المتحدة إذا كانت هويتهم الجنسية في ​جوازات سفر​هم معرفة بحرف "إكس" وليس بجندر محدد".

 لا يوجد سوى جنسين ذكر وأنثى

وأوضحت الحكومة في تحذيرها أن "المواطنين قد يواجهون قيودا على الدخول إلى البلدان التي لا تعترف بمعرف الجنس إكس".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر أمرا تنفيذيا اعتبر فيه أنه لا يوجد سوى "جنسين: ذكر وأنثى"، و"حقيقة بيولوجية" واحدة.

جوازات سفر تحدد جنس صاحب جواز السفر بالعلامة إكس

وبناء على هذا المرسوم، توقفت وزارة الخارجية الأمريكية عن  إصدار جوازات سفر تحدد جنس صاحب جواز السفر بالعلامة "إكس" أو تحمل جنسا مختلفا عن جنسه عند الولادة.

في حين أكدت وزارة الخارجية الكندية أنه "على الرغم من أن حكومة كندا تصدر جوازات سفر تحمل معرف الجنس إكس، إلا أنها لا تستطيع ضمان دخولكم أو عبوركم في بلدان أخرى".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنس صاحب جواز السفر العلامة إكس الولايات المتحدة زات سفر​هم معرفة بحرف إكس الحكومة الكندية دخول الولايات المتحدة الجنس إكس

مواد متعلقة

رئيس وزراء كندا: سنعترف اليوم بالدولة الفلسطينية

نوال الزغبي تتألق في كندا وسط حضور جماهيري لافت

كندا: لم يعد بإمكاننا الاعتماد على الولايات المتحدة كشريك موثوق

كندا تندد باستهداف إسرائيل مستشفى ناصر في قطاع غزة

الأكثر قراءة

لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه

وزير العدل يتراجع عن موقفه بشأن اعتراض الرئيس على "الإجراءات الجنائية"

قبل اجتماع المركزي، تراجع كبير في أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس

سر استبعاد هشام جمال من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

الشيوخ يوافق على استقالة 14 عضوا لعزمهم الترشح في انتخابات النواب

عفو رئاسي مرتقب عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر 2025

خبير لوائح يكشف سر تجاهل محمد صلاح التوقيع على علم فلسطين (فيديو)

الخطيب يتجاهل حسام غالي، تعرف على التفاصيل

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية

انخفاض الساسو والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

قبل اجتماع المركزي، تراجع كبير في أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الخميس

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موعد الاحتفال بقدوم رأس الإمام الحسين إلى مصر

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته باتخاذ القرارات الهامة

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads