"جسور على الباب" و"عهد السفليين" ضمن عروض مسرح الهواة الليلة

يستقبل مسرح السامر بالعجوزة، مساء اليوم الخميس، عرضين لفرقة الجمعية المصرية لهواة المسرح، ضمن خطة عروض مسرح الهواة في دورته الحادية والعشرين، "دورة الكاتب والفنان الكبير الراحل نجيب سرور"، والذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

عرض جسور على الباب

يأتي العرض الأول بعنوان "جسور على الباب"، تأليف وإخراج أحمد رجائي، ويعرض في السادسة مساء.

ويعد تجربة مسرحية تجمع بين التمثيل، الحكي، الغناء، والاستعراض، وتروي أحداثه حكايات التهجير والصراعات والحروب من خلال عدة أشخاص يلتقون على متن سفينة تصارع الأمواج في وسط البحر.

عرض عهد السفليين

أما العرض الثاني بعنوان "عهد السفليين"، تأليف محمد علي، وإخراج أحمد حداد، ويعرض في الثامنة مساء.

وتدور أحداثه في إطار فانتازي، يعكس صراعات الإنسان مع نفسه والمجتمع والسلطة عبر أجيال متعاقبة، من خلال حكاية شخص ارتكب خطأ ترك أثرا ممتدا حتى الجيل السابع من العائلة.

يعقب العرضين ندوة نقدية بمشاركة النقاد والفنانين د. هاني كمال، د. طارق عمار وأحمد خميس.

مهرجان مسرح الهواة

ويشارك بمهرجان مسرح الهواة هذا العام 9 عروض مسرحية، ويتولى رئاسته الفنان رياض الخولي، وتتكون لجنة التحكيم من الفنانة وفاء الحكيم، د. عبد الناصر الجميل، والمخرج عادل حسان.

ومن المقرر أن يقام حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز في السابعة مساء غد الجمعة على مسرح السامر بالعجوزة.

