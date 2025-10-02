قصور الثقافة تعلن مد فترة استقبال الأعمال المشاركة بمسابقة النصوص الدرامية القصيرة جدا

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مد فترة استقبال مشاركات مسابقة أفضل النصوص الدرامية القصيرة جدا، حتى السابع من أكتوبر الحالي، ضمن سلسلة أنشطة "جيل واع.. وطن أقوى"، والتي أطلقتها وزارة الثقافة، وتهدف إلى تعزيز قيم المشاركة المجتمعية ورفع الوعي وتنمية مهارات الشباب الفكرية والإبداعية.

مسابقة النصوص الدرامية القصيرة جدا

تشترط المسابقة تقديم نص درامي قصير لا تتجاوز مدته دقيقة ونصف الدقيقة، يتناول أحد الموضوعات الاجتماعية في قالب كوميدي ساخر، مثل: مكافحة التلوث والفساد، تعزيز الصدق والتعاون والتكافل الاجتماعي، نبذ التطرف، أهمية التعليم والثقافة، استثمار الوقت، العمل الجماعي، مخاطر الإنترنت، والحفاظ على الممتلكات العامة.

ويسمح لكل متسابق بتقديم خمسة نصوص كحد أقصى.وتبلغ قيمة الجوائز عشرة آلاف جنيه للمركز الأول، وسبعة آلاف للثاني، وخمسة آلاف للثالث، على أن يتم تنفيذ النصوص الفائزة في سلسلة أفلام توعوية قصيرة من خلال الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بما يسهم في تشجيع الإبداع الشبابي في مجال كتابة الدراما القصيرة وتحفيزهم على تناول القضايا المجتمعية بأسلوب مبتكر وجاذب.

ويتم إرسال الأعمال عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/HRT6D، أو من خلال تسليمها بمقر الإدارة في قصر السينما بجاردن سيتي.

وتأتي المسابقة ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية والفكرية بعنوان "جيل واع.. وطن أقوى"، وتشمل العروض المسرحية، الأمسيات الشعرية، المعارض التشكيلية، القوافل الثقافية، الندوات الفكرية، والمسابقات، بما يجعل الثقافة والفن ركيزة أساسية في بناء وعي مجتمعي مستنير.

