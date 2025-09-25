الخميس 25 سبتمبر 2025
اقتصاد

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الخميس بالأسواق

سعر السكر، فيتو
سعر السكر، فيتو

يعد السكر من أكثر السلع استهلاكا داخل البيوت المصرية، وهو مكون أساسي يدخل في إعداد كثير من الأطعمة اليومية، حيث يحظى السكر بمكانة خاصة بين السلع التموينية التي يحرص المواطن على توافرها بشكل دائم داخل المنزل. 

أسعار السكر اليوم 

سجل سعر السكر اليوم، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء 33.34 جنيها للكيلو. 

سعر السكر التمويني اليوم 

بينما استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، في إطار منظومة الدعم الموجهة للمواطنين.

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر 

وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن.   

سعر السكر اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار السكر اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

وتنتج مصر سنويا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة، ورغم هذا الإنتاج تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين (حوالي مليون طن سنويا).

