أخبار مصر

الكهرباء توقع عقودا لربط محطة محولات العاشر 500 بالشبكة القومية

توقيع عقود محطة محولات
توقيع عقود محطة محولات العاشر
وقّعت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع تحالف شركة ZTT الصينية وشركة Nile Logistics International المصرية.
 

عقود ربط محطة محولات العاشر


وتضمن العقد تنفيذ أعمال تصنيع وتوريد واختبار ونقل وتركيب السلك الأرضي ذو الألياف الضوئية وملحقاته لمخازن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ‏لربط محطة محولات العاشر 500 بالشبكة القومية للكهرباء جهد وخمس 500 ك.ف عن طريق فتح الخطوط الهوائية احادية الدائرة ثلاثية الموصل( بدر/ ابو زعبل ) و(ابو زعبل  / s1 ) جهد 500 ك.ف (دخول / خروج ) علي محطة محولات العاشر 500.

رفع كفاءة الشبكة القومية وتحسين جودة التغذية الكهربائية

ويُعد هذا المشروع من المشروعات الاستراتيجية التابعة لمنطقة كهرباء القناة، وتبلغ مدة التوريد ٨ أشهر من تاريخ توقيع العقد، ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع كفاءة الشبكة القومية وتحسين جودة التغذية الكهربائية للشبكة القومية الموحدة، وفي إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز واستقرار الشبكة القومية الموحدة.

