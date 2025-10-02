تحقيقات موسعة في اتهام ولية أمر لمدرس بالتعدي على نجلها

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام ولية أمر أحد التلاميذ لمدرس بالتعدي على نجلها، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء المجني عليه لمواجهة أقواله بأقوال المتهم للوقوف على ملابسات الحادث.

اتهام ولية أمر أحد التلاميذ لمدرس بالتعدي على نجلها

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة تم تداولها عبر أحد المواقع الإخبارية، تتعلق باتهام ولية أمر أحد التلاميذ لمدرس بالتعدي على نجلها.

وتبين من الفحص أنه تلقى قسم شرطة الأهرام بلاغًا من سيدة تقيم بدائرة القسم، أفادت فيه بأنها لاحظت رفض نجلها، البالغ من العمر ثماني سنوات، الذهاب إلى المدرسة، مدعيا تعرضه للاعتداء من أحد المدرسين خلال العام الدراسي الماضي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المدرس المشار إليه والمقيم بدائرة القسم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما ورد فى البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه.

