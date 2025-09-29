الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

قطعت رزقي وأنا مظلوم، رسالة مؤثرة لموظف مطرود من عمله أمام المسجد الحرام (فيديو)

موظف يشكو مديره أمام
موظف يشكو مديره أمام الحرم ويثير التعاطف، فيتو

شكوى أمام المسجد الحرام، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لموظف طرده مديره من عمله، فقرر الذهاب إلى بيت الله الحرام ليشتكيه إلى الله وليدعو الله عليه، لكن المفارقة كانت عندما حضر لمكه، فقرر أن يغير نيته بشأن مديره.

رسالة مؤثرة من موظف أمام الحرم بعد طرده من عمله

 ويظهر المقطع أحد المعتمرين، ويظهر عليه الملامح واللكنة العربية غير المصرية، وكان يوجه رسالة مباشرة ومؤثرة لمديره، من أمام المسجد الحرام، كاشفًا أن مديره ظلمه وقام بطرده من العمل، وأن مديره تسبب في ظلم له بهذا القرار، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة وتعاطفًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

موظف يشكو مديره أمام الحرم، فيتو
موظف يشكو مديره أمام الحرم، فيتو


 وظهر المعتمر في مقطع الفيديو المؤثر موجهًا رسالته لمديره السابق، مشيرًا إلى قيام مديره بطرده من عمله ظلمًا و"بدون وجه حق"، على حد قوله، واصفًا قرار فصله من عمله بأنه جاء "بلا مبرر"، وعرضه لأزمة مالية ونفسية.
وقال المعتمر في رسالته التي وجهها لمديره السابق، من خلاف مقطع فيديو بثه عبر منصة "التيك توك": "ياللي فصلتني من عملي وقطعت رزقي، لو الأرزاق بيدك كنت منعتها، لكن الله وحده هو الرزاق".
وأكد المعتمر أنه جاء إلى بيت الله الحرام، وكانت نيته أن يقوم بالدعاء على من طرده من عمله و"قطع رزقه" من أمام المسجد الحرام، لكنه غير نيته عندما وقف أمام المسجد الحرام، وتراجع عن الدعاء على من طرده، وقرر أن يدعو له بالهداية والصلاح.

المعتمر يتراجع عن الدعاء على مديره أمام الحرم

 وقال المعتمر في سر تراجعه عن الدعاء على مديره: "أنا ما تعودت أدعي على أحد.. فكيف أدعي عليك في الحرم؟ أسأل الله أن يهديك ويردك إليه ردًا جميلًا".

@medhatorabi87 #متداول ♬ الصوت الأصلي - medhatorabi2025


 وتابع المعتمر رسالته المؤثرة التي عبر فيها عن معاناته، فقال: "ترى أنا مظلوم.. الله العالم.. ليتك راعيت أن عندي مصاريف وهموم ومشاكل".

أثار الفيديو ردود أفعال واسعة، وتعاطف من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما لاقى الفيديو انتشارًا واسعًا، محققًا ملايين المشاهدات، حيث استحسن النشطاء تراجعه عن الدعاء على مديره في الحرم، داعيين له بالتعويض وسعة الرزق.

بينما طالب آخرون بعدم استخدام سلطاتهم في الفصل التعسفي، مع مراعاة حقوق الموظفين، حتى لا يعرض أحد إلى ما وصف بـ "القهر" إذا لم يرتكب الموظف الأخطاء التي تتطلب فصله، مع تحري الدقة قبل فصل أي موظف من عمله.
 

رفعت الملف لربنا، رسالة مؤثرة لمسن يشكو ظلم شقيقه أمام الحرم، والنشطاء: الأمر مرعب (فيديو)

الأدباء والحج.. كلمات خاشعة أمام بيت الله الحرام.. هيكل: «رأيت شهداء بدر رأي العين».. طه حسين: «أشم تراب الحديبية».. والعقاد: «حمام الحرم لا يعلو الكعبة»

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شكوى أمام المسجد الحرام إمام المسجد الحرام الفصل التعسفي الشكوى أمام الحرم حكم الدعاء على أحد أمام الحرم حكم الدعاء أمام المسجد الحرام

مواد متعلقة

رفعت الملف لربنا، رسالة مؤثرة لمسن يشكو ظلم شقيقه أمام الحرم، والنشطاء: الأمر مرعب (فيديو)

بخلاف المسجد الحرام، مساجد تتضاعف فيها أجور الصلاة داخل مكة

الأدباء والحج.. كلمات خاشعة أمام بيت الله الحرام.. هيكل: «رأيت شهداء بدر رأي العين».. طه حسين: «أشم تراب الحديبية».. والعقاد: «حمام الحرم لا يعلو الكعبة»

معلومات عن المسجد الحرام وعدد أبوابه ومآذنه

الأكثر قراءة

قطعت رزقي وأنا مظلوم، رسالة مؤثرة لموظف مطرود من عمله أمام المسجد الحرام (فيديو)

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

بدء توافد جماهير الأهلي إلي ستاد القاهرة لمؤازرة فريقها في القمة أمام الزمالك

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات بمنطقة الهايكستب في القاهرة

10 صور ترصد زيارة محمد بن زايد إلى مصر ولقاء السيسي

حضن وبوسة، لقطة عفوية لوزير التعليم مع أحد تلاميذ المنيا

غرق السودان يثير الرعب، والنشطاء: كارثة غير مسبوقة والفيضانات إنذار مخيف لانهيار سد النهضة (فيديو)

سعر جرام الذهب فى مصر بعد الارتفاعات الأخيرة (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأدعية المستحبة في أذكار المساء، رددها

القمر والسحاب والتراب سجلوا معجزاته، علي جمعة يكشف مشاهد محبة الكائنات لرسول الله

تفسير رؤية الزبدة في المنام وعلاقتها بالشفاء قريبا من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية
ads