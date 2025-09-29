قطعت رزقي وأنا مظلوم، رسالة مؤثرة لموظف مطرود من عمله أمام المسجد الحرام (فيديو)

شكوى أمام المسجد الحرام، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لموظف طرده مديره من عمله، فقرر الذهاب إلى بيت الله الحرام ليشتكيه إلى الله وليدعو الله عليه، لكن المفارقة كانت عندما حضر لمكه، فقرر أن يغير نيته بشأن مديره.

رسالة مؤثرة من موظف أمام الحرم بعد طرده من عمله

ويظهر المقطع أحد المعتمرين، ويظهر عليه الملامح واللكنة العربية غير المصرية، وكان يوجه رسالة مباشرة ومؤثرة لمديره، من أمام المسجد الحرام، كاشفًا أن مديره ظلمه وقام بطرده من العمل، وأن مديره تسبب في ظلم له بهذا القرار، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة وتعاطفًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

موظف يشكو مديره أمام الحرم، فيتو



وظهر المعتمر في مقطع الفيديو المؤثر موجهًا رسالته لمديره السابق، مشيرًا إلى قيام مديره بطرده من عمله ظلمًا و"بدون وجه حق"، على حد قوله، واصفًا قرار فصله من عمله بأنه جاء "بلا مبرر"، وعرضه لأزمة مالية ونفسية.

وقال المعتمر في رسالته التي وجهها لمديره السابق، من خلاف مقطع فيديو بثه عبر منصة "التيك توك": "ياللي فصلتني من عملي وقطعت رزقي، لو الأرزاق بيدك كنت منعتها، لكن الله وحده هو الرزاق".

وأكد المعتمر أنه جاء إلى بيت الله الحرام، وكانت نيته أن يقوم بالدعاء على من طرده من عمله و"قطع رزقه" من أمام المسجد الحرام، لكنه غير نيته عندما وقف أمام المسجد الحرام، وتراجع عن الدعاء على من طرده، وقرر أن يدعو له بالهداية والصلاح.

المعتمر يتراجع عن الدعاء على مديره أمام الحرم

وقال المعتمر في سر تراجعه عن الدعاء على مديره: "أنا ما تعودت أدعي على أحد.. فكيف أدعي عليك في الحرم؟ أسأل الله أن يهديك ويردك إليه ردًا جميلًا".



وتابع المعتمر رسالته المؤثرة التي عبر فيها عن معاناته، فقال: "ترى أنا مظلوم.. الله العالم.. ليتك راعيت أن عندي مصاريف وهموم ومشاكل".

أثار الفيديو ردود أفعال واسعة، وتعاطف من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما لاقى الفيديو انتشارًا واسعًا، محققًا ملايين المشاهدات، حيث استحسن النشطاء تراجعه عن الدعاء على مديره في الحرم، داعيين له بالتعويض وسعة الرزق.

بينما طالب آخرون بعدم استخدام سلطاتهم في الفصل التعسفي، مع مراعاة حقوق الموظفين، حتى لا يعرض أحد إلى ما وصف بـ "القهر" إذا لم يرتكب الموظف الأخطاء التي تتطلب فصله، مع تحري الدقة قبل فصل أي موظف من عمله.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.