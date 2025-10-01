الخميس 02 أكتوبر 2025
البنداري: انتخابات النواب على مرحلتين في 240 دائرة انتخابية

المستشار أحمد البنداري، فيتو

أكد المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ستعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب يوم السبت المقبل، موضحًا أن السبت سيشهد أيضًا عرض مذكرة بجاهزية الجهاز التنفيذي للعمل في الانتخابات.

وأشار المستشار أحمد البنداري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن انتخابات مجلس النواب القادمة ستُجرى على مرحلتين في 240 دائرة انتخابية تشمل 27 محافظة، حيث تضم المرحلة الأولى 14 محافظة، بينما تشمل المرحلة الثانية 13 محافظة.

وأضاف المستشار أحمد البنداري، أن تفاصيل الجدول الزمني ستُعلن في مؤتمر صحفي يوم السبت في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بدءًا من دعوة الناخبين، لافتًا إلى أنه اعتبارًا من يوم 4 سيتم اعلان الجدول الزمني وتناول أي أخبار خاصة بالعملية الانتخابية، بما في ذلك أوراق الترشح والشروط وإعلان القوائم.

وشدد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات على أن الاستعدادات تشمل كامل اللوجستيات المطلوبة، مؤكدًا أن الهيئة ليست منعزلة عن المجتمع، وتأخذ في الاعتبار كل ما يتم تداوله، موضحًا أن الشكل القانوني هو الشغل الشاغل للهيئة، من أجل تمكين المواطن من اختيار المرشح الذي يعرض برنامجه الانتخابي.

وأكد المستشار أحمد البنداري أن الهيئة تعمل أيضًا على التوعية والتثقيف بأهمية العملية الانتخابية، بما يضمن التمييز بين المرشحين والإدلاء بصوت دقيق، مشددًا على أن الاختيار أمانة.

