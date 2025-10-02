الخميس 02 أكتوبر 2025
حبس 6 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

حبس سيدات، فيتو
حبس سيدات، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 6 سيدات 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية في الإسكندرية.

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، تمكنت من ضبط 6 سيدات بالإسكندرية، لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

 

تفاصيل الواقعة

أوضحت التحريات أن إحدى المتهمات لديها معلومات جنائية سابقة، وأنهن استخدمن أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن نشاطهن الإجرامي لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية، دون تمييز.


وبتقنين الإجراءات تم ضبطهن بدائرة قسم شرطة العطارين وثاني المنتزه، وبمواجهتهن اعترفن بممارسة النشاط.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

