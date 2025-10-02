وزير التعليم العالي: نهدف لوضع إطار مرجعي للاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن العالم يشهد تغيرات متسارعة نتيجة تطورات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف خلال كلمة افتتاحية له بالدليل الاسترشادي لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي الذي أعلنه المجلس الأعلى للجامعات، أنه أصبح لزامًا على جامعاتنا أن تستعد للمستقبل الذي يتطلب أن تكون في صدارة التغيير، لا على هامشه.

وأشار الوزير إلى ان التحول الرقمي لم يعد خيارا بل ضرورة وطنية، لافتًا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرصت على دعم هذا التحول من خلال تطوير البنية التحتية، وإطلاق الاستثمارات في الحرم الجامعي الذكي ودمج الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي في منظومة التعليم والبحث.

ونوه عاشور بأن إصدار هذا الدليل الاسترشادي يأتي في وقت بالغ الأهمية حيث تشهد قاعات المحاضرات ومراكز الأبحاث والمختبرات العلمية تطبيقات واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي.

ونبه على أن الوزارة تهدف من خلال هذا الدليل لوضع إطار مرجعي واضح يضمن الاستخدام الأخلاقي، المسئول، والفعال لهذه التقنيات بما يعزز جودة التعليم والبحث العلمي، ويضع مصر في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.

ودعا وزير التعليم العالي، كافة الجامعات إلى تبني هذا الدليل كمرجعية تنظيمية وعملية، وأن يكون أساسا لبناء قدرات مؤسساتنا الأكاديمية بما يتسق مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030.

للإطلاع على الدليل الاسترشادي لضوابط الذكاء الاصطناعي للتعليم العالي والبحث العلمي من هنــــــــــــــا.

