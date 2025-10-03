44 مليار جنيه استثمارات تنفيذ المرحلة السادسة لشقق سكن لكل المصريين بأكتوبر الجديدة

صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، والمخطط بدء تسليمها للمواطنين مع نهاية العام الحالي.

وأضاف أن تكلفة تنفيذ وحدات الإسكان بالمرحلة السادسة تجاوزت 32 مليار جنيه، بخلاف تكلفة مشروعات المرافق التي تخطت 12 مليار جنيه، بما يعكس حجم الاستثمارات الضخمة الموجهة لدعم قطاع الإسكان والخدمات بالمدينة.

تكثيف معدلات تنفيذ أعمال المرافق لمواكبة خطة تسليم الوحدات السكنية

وفي ذات السياق، قامت المهندسة ايمان شبيب، نائب رئيس الجهاز للأسكان، بجولة ميدانية لمتابعة مواقع تنفيذ عمارات المرحلة السادسة، برفقة الإدارات التنفيذية وجهات الإشراف والشركات المنفذة للطرق والمرافق والكهرباء، حيث شدد على ضرورة تكثيف معدلات تنفيذ أعمال المرافق لمواكبة خطة تسليم الوحدات السكنية في المواعيد المحددة.

كما تم تفقدت أعمال تنفيذ النادي الاجتماعي بمنطقة غرب المطار، والمقام على مساحة 100 ألف متر مسطح، ويضم العديد من الأنشطة والخدمات الرياضية والاجتماعية. وقد بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 98%، وجارٍ حاليًا تنفيذ اللمسات النهائية تمهيدًا لافتتاحه ودخوله الخدمة قريبًا.

كما عقدت اجتماع مع الشركات والاستشاريين لتسريع وتيرة العمل وتذليل العقبات أمامهم بمشروعات المرحلة الثالثة

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية وزارة الإسكان الهادفة إلى توفير وحدات سكنية لائقة لمختلف شرائح المجتمع، مع تعزيز الخدمات الترفيهية والاجتماعية، ودعم جودة الحياة للمواطنين في المدن الجديدة.

