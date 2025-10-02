تشغيل خدمة الاتصالات الأرضية لمساكن غرب المطار بأكتوبر الجديدة خلال أيام

صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، أنه بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات سيتم تشغيل شبكات الاتصالات الأرضية، واتاحة التقدم على الخطوط الأرضية للمنتفعين بالواحدات السكنية (سكن لكل المصريين) بمنطقة غرب المطار قطاع (أ) خلال ايام عن طريق التعاقد على الخدمة مع سنترال أكتوبر.

وأوضح عبدالمقصود، أن إطلاق خدمة الاتصالات سيكون لعدد (١٠٣ عمارة) كمرحلة أولى، وسيتم تشغيل شبكات الاتصالات مستقبليًا لباقي عمارات قطاعين (أ، ب) تباعًا وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

حيث إن أرقام العمارات التي سيتم إطلاق الخدمة بها في المرحلة الحالية بقطاع (أ) هي:

من عمارة رقم (١٣) وحتى عمارة رقم (٧٥)

ومن عمارة رقم (٢٦٧) وحتى عمارة رقم (٣٠٦).

وأضاف عبدالمقصود أن تنفيذ شبكات الاتصالات لمنطقة غرب المطار قطاعين (أ، ب) تمت بأحدث نظم التكنولوجيا المستخدمة حاليًا من النوع الفايبر FTTH، وبتكلفة مالية تتجاوز ١٧٥ مليون جنية تقريبًا، بما يعكس حجم الاستثمارات الضخمة الموجهة لدعم قطاع الإسكان والخدمات بالمدينة.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة المصرية الهادفة إلى توفير وحدات سكنية لائقة لمختلف شرائح المجتمع، مع تعزيز الخدمات، ودعم جودة الحياة للمواطنين في المدن الجديدة.

