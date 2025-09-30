الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير السياحة والآثار: خطط جديدة لتنظيم الزيارة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة والآثار، فيتو
أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن عدد الزائرين لـ المتحف المصري الكبير حاليا يصل إلى 5 آلاف زائر يوميا، وتوقع زيادته بمقدار 3 أضعاف مع الافتتاح الرسمي للمتحف المقرر له الأول من نوفمبر المقبل.

افتتاح المتحف المصري الكبير 

وأضاف وزير السياحة والآثار أن الوزارة تفكر من الآن في التحكم بمواعيد الزيارة، وستعمل على نظام مميكن لإدارة هذه المواعيد ليس فقط في المتحف المصري الكبير، بل في كل الأماكن الأثرية.

الزيادة في عدد السائحين الوافدين لمصر 

وأكد وزير السياحة والآثار أن العام الجاري شهد زيادة في عدد السائحين بنسبة 22%، وذلك مقارنة بعدد بالزيارة التي سجلتها حركة السياحة الوافدة لمصر خلال العام الماضي، والتي وصلت إلى 6%، مشيرا إلى أن قطاع السياحة سجل إيرادات وصلت إلى 9 مليارات دولار حتى الآن.

شريف فتحي وزير السياحة والآثار المتحف المصري الكبير

