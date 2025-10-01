يحيى الفخراني في ضيافة شريف عامر غدا

يحل النجم الكبير يحيى الفخراني ضيفا على برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة قناة "mbc مصر" غدًا الخميس في تمام الساعة العاشرة مساء.

يحيى الفخراني



ويكشف "الفخراني" كواليس وأسرار في مسيرتة الفنية تذاع لأول مرة على الشاشة الصغيرة، وسر تمسكه بمسرحية "الملك لير"، كما يتطرق إلى أبرز أعماله الفنية العالقة فى أذهان الجماهير وعلاقته بمشاهير ورموز الفن على مدى السنوات الطويلة الماضية

ويفصح خلال المقابلة عن أبرز مواقفه السياسية وكيف أبرزها فى أعماله الفنية طوال رحلة العطاء فى السينما والدراما والمسرح وموقفه من الكثير من القضايا السياسية على مدار الأزمنة الماضية

وخلال الحوار، المليء بالمفاجآت والكواليس والأسرار، يتحدث النجم الكبير عن سر انجذابه إلى المسرح ونظرته لنجوم الفن فى الجيل الحالي وأعماله المستقبلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.