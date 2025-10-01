قطاع الأعمال: تحديث شامل لمصانع "النصر" يشمل خطوط الإنتاج والخامات

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التطوير والتحديث بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية موسعة بشركة النصر للكيماويات الدوائية بمنطقة أبو زعبل بالقليوبية، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

تفقد الوزير تطوير عدد من المصانع والخطوط الإنتاجية وإضافة خطوط جديدة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتعزيز قدرات الشركات التابعة وتحقيق التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP والمعايير الدولية للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

شملت الجولة متابعة تطوير مصنع الخامات متعددة الأغراض، ومصنع المستحضرات الصيدلية الصلبة، ومصنع المحاليل الوريدية، بالإضافة إلى خطوط إنتاج المستحضرات البيطرية، كما تضمنت أعمال التطوير إعادة تأهيل المخازن ومحطات المياه، إلى جانب إنشاء مصنع جديد لإنتاج المطهرات، وذلك بهدف تعظيم القيمة الإنتاجية للشركة وتوسيع نطاق منتجاتها وزيادة القدرة التنافسية في السوقين المحلي والعالمي.

شركات الأدوية التابعة لتعظيم قدراتها الإنتاجية

أكد المهندس محمد شيمي أن صناعة الدواء تمثل أحد القطاعات الاستراتيجية التي تحظى باهتمام كبير من الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعات الحيوية وفي مقدمتها الصناعات الطبية، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل العمل على تطوير شركات الأدوية التابعة لتعظيم قدراتها الإنتاجية ورفع جودة منتجاتها وتوسيع شراكاتها، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز فرص التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح الوزير أن خطة العمل تعتمد على تحديث البنية الإنتاجية وإدخال منتجات جديدة وتطوير الخطط التسويقية مع الالتزام الصارم بمعايير الجودة والصيانة الدورية لخطوط الإنتاج، إلى جانب الاهتمام بتنمية مهارات العنصر البشري من خلال برامج تدريبية تستهدف رفع كفاءة العاملين، مشددًا على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه شركات الأدوية التابعة في توفير مستحضرات طبية آمنة وفعالة وبأسعار مناسبة للمواطن المصري.

التكنولوجيا وتعزيز الشراكات الاستثمارية

وأضاف المهندس شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تواصل تنفيذ خطة تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة الشركات التابعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني من خلال تحسين الجودة والإنتاجية وتوسيع فرص التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتعزيز الشراكات الاستثمارية، مع ضمان المتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، وتقديم كل أوجه الدعم اللازم لتجاوز التحديات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

وأشار إلى أن الجولة التفقدية تأتي استكمالًا لسلسلة من الزيارات الميدانية في كافة القطاعات التابعة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على دفع عجلة التطوير في مختلف القطاعات الصناعية الوطنية.

رافق الوزير في الجولة، الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والدكتور ياسر فوزي العضو المنتدب لشركة النصر للكيماويات الدوائية، وعدد من قيادات الوزارة.

وتعد شركة النصر للكيماويات الدوائية إحدى القلاع الصناعية المهمة في مجال صناعة الدواء في مصر، حيث تأسست عام 1960 وتضم عددًا من المصانع المتخصصة في إنتاج الخامات والمستحضرات البشرية والبيطرية والمطهرات ومرشحات الكلى، وتشارك في تصنيع مستحضرات دوائية لصالح شركات تابعة مثل شركة سيد للأدوية ومنها أسبوسيد وسيدوفاج، وكذلك لصالح الشركة العربية للأدوية مثل سيناريزين.

