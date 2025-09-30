إغراق بعضها في البحر، الاحتلال يستعد لمنع سفن أسطول الصمود من الوصول إلى غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، بأن القيادة السياسية أصدرت توجيهات صريحة بعدم السماح لسفن أسطول الصمود بالوصول إلى قطاع غزة تحت أي ظرف، حيث توجد أكثر من 50 سفينة من أسطول الصمود داخل نطاق اعتراض إسرائيل.

التحضيرات جارية لنقل النشطاء المشاركين إلى سفينة حربية كبيرة

أضافت أن سلاح البحرية يواصل استعداداته للسيطرة على سفن الأسطول في عرض البحر، مشيرة إلى أن التحضيرات جارية لنقل النشطاء المشاركين إلى سفينة حربية كبيرة بسبب العدد الكبير للسفن المشاركة.

خطة تتضمن سحب السفن إلى ميناء أسدود

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الخطة تتضمن سحب السفن إلى ميناء أسدود، مع بقاء احتمال إغراق بعضها في البحر مطروحًا على الطاولة.

