الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إغراق بعضها في البحر، الاحتلال يستعد لمنع سفن أسطول الصمود من الوصول إلى غزة

سفن أسطول الصمود،
سفن أسطول الصمود، فيتو

 أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، بأن القيادة السياسية أصدرت توجيهات صريحة بعدم السماح لسفن أسطول الصمود بالوصول إلى قطاع غزة تحت أي ظرف، حيث توجد أكثر من 50 سفينة من أسطول الصمود داخل نطاق اعتراض إسرائيل.

 

التحضيرات جارية لنقل النشطاء المشاركين إلى سفينة حربية كبيرة 

 أضافت أن سلاح البحرية يواصل استعداداته للسيطرة على سفن الأسطول في عرض البحر، مشيرة إلى أن التحضيرات جارية لنقل النشطاء المشاركين إلى سفينة حربية كبيرة بسبب العدد الكبير للسفن المشاركة.

 

خطة تتضمن سحب السفن إلى ميناء أسدود

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الخطة تتضمن سحب السفن إلى ميناء أسدود، مع بقاء احتمال إغراق بعضها في البحر مطروحًا على الطاولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لسفن أسطول الصمود غزة 50 سفينة من أسطول الصمود إسرائيل

مواد متعلقة

بعد التهديد الإسرائيلي، "أسطول الصمود" يطالب بحماية دولية ترافق سفنه إلى غزة

أسطول الصمود يستأنف إبحاره نحو غزة

إسرائيل تستعد لوصول أسطول الصمود بعد 4 أيام

لحمايته، طائرة تركية تواصل التحليق فوق أسطول الصمود المتجه إلى غزة

الأكثر قراءة

تداعيات زلزال القمة 131، مستقبل فيريرا مع الزمالك يدخل دائرة الخطر

أبرزها الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، مواعيد مباريات الجولة العاشرة بالدوري المصري

قرارات جمهورية حاسمة مرتقبة، اعرف التفاصيل

مفاجأة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي

رئيس الوزراء يتفقد سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بأشمون (صور)

الخطيب وياسين منصور يجتمعان في فرع الأهلي بالتجمع الخامس

سقط من الطابق الـ 22، وفاة غامضة لسفير جنوب إفريقيا في فرنسا

تفسير رؤية حلب الجاموسة في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية حلب الجاموسة في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

من قصص القرآن الكريم، لمحات من حكاية سيدنا موسى مع "الخضر" العبد الصالح

لحماية وعي الشباب، الجامع الأزهر يحذر من الآثار السلبية لمواقع التواصل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads