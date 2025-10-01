الأربعاء 01 أكتوبر 2025
اقتصاد

الدولار الأمريكي تحت الضغط مع دخول واشنطن أول إغلاق حكومي منذ 7 سنوات

يتجه الدولار الأمريكي إلى تسجيل أطول سلسلة خسائر في شهر، مع بدء أول إغلاق حكومي في الولايات المتحدة منذ سبع سنوات تقريبا.

تراجع مؤشر "بلومبرج" للدولار الفوري

وتراجع مؤشر "بلومبرج" للدولار الفوري لليوم الرابع، منخفضًا بنسبة 0.2% إلى أدنى مستوى في أسبوع، وتراجعت العملة الخضراء مقابل كل نظرائها في مجموعة العشر الكبرى (G10)، فيما قاد الين المكاسب ليرتفع إلى أعلى مستوى منذ أسبوعين.

تأثير الإغلاق الحكومي على الدولار

ويظهر التاريخ أن الإغلاق الحكومي له تأثير سلبي على العملة الأمريكية، وهو نمط ترددت أصداؤه في سوق عقود الخيارات، وتشير عمليات عكس المخاطر التي تقيس فجوة الطلب بين الصفقات المرجحة للارتفاع ونظيرتها المراهنة على الانخفاض، إلى مزيد من المخاطر الهبوطية خلال الشهر المقبل.

استمرار الإغلاق الحكومي يزيد الضغط على الدولار

وتعد مدة الإغلاق عنصرا بالغ الأهمية، فكلما طالت، زاد الضغط على الدولار، وتراجعت العملة الخضراء بالفعل هذا العام إلى أدنى مستوى منذ 2022، بعدما ثار قلق المستثمرين جراء السياسات غير المتوقعة في عهد الرئيس دونالد ترامب، وتصاعد العجز المالي، والضغط على استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

أسعار الذهب تشتعل في الأسواق اليوم بعد إعلان الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة

وبات من المحتمل تأجيل صدور بيانات اقتصادية، مثل أعداد الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة التي كان من المقرر صدورها الجمعة. 

وترجح أسواق المال أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 42 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مقابل 37 نقطة أساس قبل أسبوع.

