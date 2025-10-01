يعقد 18 أكتوبر، رئيس جامعة القاهرة يستعرض أهم محاور المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي

نظمت جامعة القاهرة مؤتمرا صحفيًا للإعلان الرسمي عن المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي 2025 Nexus AI-CU الذي تعقده الجامعة يومي 18، 19 أكتوبر الجاري.

ويعد المؤتمر منصة وطنية محورية تجمع بين القطاعين الحكومي والصناعي والأوساط الأكاديمية والمنظومة الريادية، لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، والمساهمة في بناء اقتصاد قائم علي المعرفة، ومن أجل تعزيز ريادة مصر وجامعة القاهرة في هذا المجال الحيوي على المستوى الاقليمي.

واستعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، خلال المؤتمر، محاور المؤتمر، وأهدافه، والجهات المشاركة، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة، وعلى رأسها ساحة الابتكار والهاكاثون الطلابي.

وأشار عبد الصادق، إلى مرور عام على إطلاق استراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، والتي تُعد أول استراتيجية جامعية من نوعها في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، وترتكز على أربعة محاور رئيسية، هي: تطوير التعليم وإنتاج المعرفة، وتحفيز البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، ونشر الوعي المجتمعي، وتطوير القدرات الإدارية داخل الجامعة، مؤكدًا أن استراتيجية الجامعة للذكاء الاصطناعي خرجت متماشية مع رؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس 2023.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة أطلقت الإصدار الأول من سياسة الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي لكافة منتسبيها، وتم تدشين المنصة الرقمية لجامعة القاهرة في هذا المجال، وتطبيق مقرر الذكاء الاصطناعي كمتطلب تخرج لطلاب الجامعة، وتنظيم العديد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات، واستحداث جائزة لأفضل البحوث العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتنظيم المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى تشكيل عدد من اللجان للإعداد للمؤتمر بهدف تسريع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الدولة، وبناء اقتصاد معرفي في مصر لتحقيق الريادة لمصر ولجامعة القاهرة في مجال الذكاء الاصطناعي على المستوى الاقليمي ومواكبة المستجدات العالمية في هذا الملف.

وأوضح عبد الصادق، الركائز الأساسية للمؤتمر والتي من بينها تنظيم جلسات حوارية تتحدث فى موضوعات استراتيجية ذات أهمية داخل الدولة المصرية، سواء فى القاعة الكبرى للجامعة او مسرح مكشوف أو من خلال قاعات بعض الكليات مثل الآداب والحقوق، لافتًا إلى وجود أكثر من 32 جلسة حوارية بمشاركة عدد من الوزراء وكبار مسئولى الدولة وممثلي الهيئات الدولية، بالإضافة إلى الجلسات التي سوف تنظمها وتديرها بعض كليات الجامعة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه سوف يتم تنظيم معرض حول أنشطة التكنولوجيا وما تقدمه الشركات الناشئة في هذا الملف، ومبتكرو المستقبل ومسابقة الهاكاثون الكبرى التى أجريت داخل جامعة القاهرة لتلقى مشروعات متميزة فى مجال الذكاء الاصطناعى، حيث تقدم 98 مشروعًا أعدته الفرق الطلابية، د وتم تصفية المشروعات بعد تقييمها إلى 26 مشروعا متميزا وسيتم منح جوائز قيمة للفائزين بالمشروعات، بالإضافة إلى الاستعانة بتلك المشروعات داخل شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية التي تم إطلاقها في يناير 2025 كأول شركة في تاريخ جامعة القاهرة تم إطلاقها للاستفادة من مخرجات الأبحاث والمشروعات الطلابية المتميزة للمشاركة مع القطاع الصناعي لخدمة المجتمع وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة للدولة المصرية وهذا هو دور الجامعات كقوى دافعة للاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أنه تم الإعداد لوثيقة سياسات شاملة للخروج بالفرص والتحديات التي سوف يتم الإستفادة منها خلال الفترة المقبلة، لتطوير البحث العلمي، وريادة الأعمال، والجوانب الأخلاقية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلي أن المؤتمر سوف يشهد مشاركة جهات دولية ومنها اليونسكو UNESCO، والبرنامج الانمائى للأمم المتحدة UNDP، ومنظمة الصحة العالمية WHO، وجوجل جينماى، بالإضافة إلي مشاركة شخصيات مرموقة فى مجالات الذكاء الاصطناعى وخبراء فى الاستدامة المؤسسية، وعلماء من عدد من الجامعات العالمية، لافتًا إلى تفعيل توصيات مؤتمر الذكاء الاصطناعى بمشاركة الدولة والوزارات والهيئات للعمل على تنفيذها.

