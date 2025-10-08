الأربعاء 08 أكتوبر 2025
اقتصاد

سعر القصدير اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر القصدير
سعر القصدير

يُعد القصدير من أهم الخامات المعدنية التي تستخدم في الصناعة.

سعر القصدير اليوم 

وسجل سعر القصدير اليوم 34,287  دولارا أمريكيًّا للطن في البورصات العالمية

 

ويدخل القصدير في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية. 

كما يعتبر القصدير أحد أندر المعادن في العالم، حيث يتواجد في الصخور النارية في قشرة الأرض.

أسعار منتجات القصدير 

بكرة قصدير 100 جرام , عدد 1 110.00 جنيه

قصدير لحام 100 جرام عدد 1 275.00 جنيه. 

قصدير لحام 100 جرام عدد 1 220.00 جنيه

شفاط قصدير أدوات متعددة الاستخدام عدد 1 180.00 جنيه.

عدد 5 بكرات قصدير 6. مم، عدد 1 199.00 جنيه.

