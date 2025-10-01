تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السعودية

تنشر “فيتو” أسعار الذهب، مساء اليوم الاربعاء 2025.10.1 في المملكة العربية السعودية، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل أسواق المملكة.

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية

468 ريالا للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 في السعودية

410 ريالا للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية

351 ريالا للبيع.

تسبب دخول الولايات المتحدة الأمريكية في حالة الإغلاق الحكومي رسميا، في ارتفاع أسعار الذهب خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، لينجح المعدن النفيس في تحطيم الرقم القياسي للمرة التاسعة والأربعين هذا العام، والخامسة منذ بداية الأسبوع الجاري.

الإغلاق الحكومي في أمريكا

وبدأت رسميا الحكومة الفيدرالية في الدخول في حالة إغلاق حكومي، وهي المرة الرابعة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والثانية والعشرين في تاريخ الولايات المتحدة، بعدما فشل المشرعون الأمريكيون في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون يتيح التمويل اللازم للهيئات الحكومية.

في غضون ذلك وسعت مبيعات الذهب من مكاسبها القوية التي استهلت عليها تداولات الأسبوع الجاري، بينما اقتربت أسعار المعدن النفيس بشدة من مستويات 4000 دولار للأونصة، وهي باتت بالفعل على بعد أقل من 100 دولار من بلوغ هذا الرقم القياسي الجديد.

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية اليوم الأربعاء، عند مستويات 3855.5 دولار للأونصة بزيادة 0.68% أو ما يعادل 27 دولارا في الأونصة، وهو مستوى قياسي جديد، بدورها زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.6%، أو ما يعادل 30 دولارا في الأونصة، وصولا إلى مستويات قياسية جديدة عند 3910.1 دولارا للأونصة، وهو مستوى قياسي جديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.