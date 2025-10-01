بمناسبة يومها العالمي، شعبة المواد الغذائية توضح أسعار البن في السوق المحلي

بمناسبة اليوم العالمي للقهوة الذي يحتفل به في الأول من أكتوبر من كل عام، قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية عن للقهوة أسرارها منها إنه «مش كل غالي أحسن ولا كل رخيص مالوش طَعم»، محذرا من الخلط بين السعر والجودة في سوق القهوة، وأن «التوليفة الصح مش نوع… دي مزاج وخبرة تاجر».

وأضاف أن سوق البن في مصر يشهد تنوعًا واسعًا واختلافات كبيرة في الأسعار، ولكن هذه الفروق لا تعني بالضرورة اختلافًا في الجودة بنفس النسبة.

واستطرد قائلًا:«مش كل سعر غالي معناه بن أحسن، ومش كل نوع رخيص مالوش قيمة. الفرق الحقيقي بيكون في مصدر البن، طريقة المعالجة، الطَعم، والهدف من استخدامه، سواء كان للشرب المباشر أو لتكوين توليفة مميزة».

أنواع البن الأشهر في السوق المصري

وأوضح أن المستهلك الذكي هو من يعرف كيف يختار البن المناسب لذوقه وطريقته في التحضير، مشيرًا إلى أن الأنواع الأشهر في السوق المصري تشمل:

الحبشي (الإثيوبي): نكهة حمضية ورائحة قوية، سعر متوسط، أساسي في التركي والخلطات العربية.

الكولومبي: طَعم ناعم وسكر طبيعي، الأعلى سعرًا، مناسب للشرب المنفرد أو التوليفات الفاخرة.

البرازيلي: قاعدة متزنة وهادئة، حمضية منخفضة، وسعره متوسط.

الإندونيسي واليوغندي: مرارة أعلى وجسم تقيل، يستخدموا بنِسَب صغيرة في الخلطات الثقيلة.

الجوتمالي: نكهة فواكه متوازنة وطَعم غني، مميز في التركيبات الرفيعة.

أسعار البن في السوق المحلي

وعن أسعار البن في السوق المحلي، أوضح المنوفي أن البن الشعبي يتراوح سعره حاليًا ما بين 400 إلى 440 جنيهًا للكيلو، في حين تبدأ أسعار البن من الطبقات الأعلى من 600 جنيه وتصل حتى 1000 جنيه للكيلو، حسب النوع والجودة.

وأكد أن السعر لا يجب أن يكون العامل الوحيد عند اختيار القهوة، بل يجب الانتباه إلى التخزين، درجة التحميص، مصدر الحبوب، ومدى ملاءمتها لطريقة التحضير، مشددًا على أهمية دور التاجر في توعية المستهلك وتقديم منتج نقي وسليم.

واختتم المنوفي تصريحه قائلًا: التوليفة الصح مش عن نوع واحد، دي شغل مزاج وخبرة. الكولومبي مش دايمًا لازم، والحبشي ما ينفعش يتشال. الأهم إن الطَعم يركب، الريحة تفضل، والفنجان يتشرب للآخر.

