10 مسلسلات كورية جديدة تُعرض في أكتوبر الجاري

بعد أن كانت جوهرة إقليمية، تحولت الدراما الكورية (K-drama) إلى قوة عالمية في فن السرد القصصي، ويأتي شهر أكتوبر 2025 حاملًا معه موجة جديدة من المسلسلات التي ينتظرها عشاق المسلسلات الكورية في مصر والعالم العربي.

أبرز 10 مسلسلات كورية جديدة تُعرض في أكتوبر

يحمل شهر أكتوبر معه 10 درامات كورية جديدة من فئات مختلفة، تتراوح من الرمانسي للكوميدي والدراما والخيال، وتكون كالأتي:

Genie Make a Wish

يُعد “Genie Make a Wish” نظرة عصرية لأسطورة الجني، حيث يروي قصة جني مُرهق يستيقظ بعد قرون ليقابل شابة مسحوقة تحت وطأة التوقعات الجيلية. لقاؤهما، الذي تشرع به ثلاث أمنيات، يتحول إلى رحلة غير متوقعة غنية بالكوميديا والعمق العاطفي.

مسلسل Genie Make a Wish ينتمب لفئة الخيال الرومانسي، ومن المقرر عرضه في الـ 3 من أكتوبر على منصة Netflix، ومهو من بطولة كيم وو بين، وباي سوزي

Hwajas Scarlet

تتمحور الدراما حول امرأة تتبناها عائلة عند ولادتها، ثم تعود إلى كوريا تحت اسم سكارلت بشخصية متغيرة، وتستكشف هذه القصة ذات الطبقات العاطفية المعقدة قضايا الهوية، والانفصال، والمصالحة في علاقة معقدة بين الأم والابنة.

تعد دراما Hwajas Scarlet عائلية، وتعرض كذلك في الـ 3 من أكتوبر وهي من بطولة سيو يونج هي، وأوه نا را، وكيم سي إيون

Would You Marry Me

في قلب هذه الكوميديا الرومانسية، اتفاق زواج يستمر 90 يومًا بين غريبين للفوز بمنزل فاخر، والصفقة التي تبدأ كمعاملة تجارية سرعان ما تتحول إلى اختبار للحدود، والمشاعر، والمودة غير المتوقعة.

مسلسل “?Would You Marry Me” هو كوميدي رومانسي، ومن المقرر أن يعرض في 10 أكتوبر وهو من بطولة تشوي وو شيك، وجونج سو مين

Typhoon Family

تدور أحداث "Typhoon Family" التاريخية في خضم الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، وتوثق صراع رئيس تنفيذي شاب ممزق بين طموحه الخاص وبقاء عائلته، فهي قصة مؤثرة عن الصمود والتضحية في زمن الاضطراب الوطني.

ومن المقرر أن تعرض Netflix دراما “Typhoon Family” في الـ 11 من أكتوبر وهي من إخراج لي نا جيونج وتأليف جانج هيون سوك، ومن بطولة كيم مين ها، لي جون هو

Marie and Her Three Daddies

تلتقي كانغ ما ري بطلة “Marie and Her Three Daddies” من جديد بثلاثة رجال، يمثل كل منهم جزءًا من ماضيها المعقد، ومن خلال اكتشافها للهوية والشفاء والعائلة المختارة، يمحو هذا المسلسل الخطوط الفاصلة بين الكوميديا والألم العاطفي.

دراما “Marie and Her Three Daddies” هي دراما عائلية كوميديا للمخرج سيو يونج سو، ومن بطولة كلًا من هيون وو، وها سيونج ري، وبارك إيون هيه، ومن المقرر طرح حلقاتها الأولى في الـ 13 من أكتوبر.

Romantics Anonymous

“Romantics Anonymous” إعادة إنتاج متعدد الثقافات للفيلم الفرنسي البلجيكي، ويتابع صانع شوكولاتة خجول تبدأ حياته في التحول بعد انضمامه إلى متجر شوكولاتة صغير ومُتحمس، والمسلسل حلو وحساس ومُنعش برقته.

ويعد Romantics Anonymous مسلسل رومانسي لنتفليكس بعرض في الـ 16 من أكتوبر وهو من بطولت هان هيو جو، شون أوجوري، جين أكانيشي.

The Dream Life of Mr Kim

تتبع سلسلة “The Dream Life of Mr Kim” المدير كيم وهو يتنقل في شركة سيول الكبيرة، متعاملًا مع سياسات المكتب والفوضى الشخصية بفكاهة غير متوقعة.

ويناقش مسلسل “Dream Life of Mr Kim” ازمات ومشاكل بيئة العمل بشكل كوميدي، ومن المقرر عرضه في 25 أكتوبر، وهو من بطولة ميونج سي بين، وريو سيونج ريونج.

Nice to Not Meet You

يروي مسلسل “Nice to Not Meet You” قصة صدام ممثل سابق من الصف الأول وصحفية صارمة في غرفة أخبار انقلبت رأسًا على عقب، وما يبدأ كشعور بالاستياء يتحول إلى كيمياء مُفعمة بالشرارات في هذه الكوميديا الرومانسية.

ومن المقرر عرض مسلسل Nice to Not Meet You في ال27 من أكتوبر، وهو من بطولة لي جونج جاي، وليم جي يون.

Spirit Fingers

تعد دراما “Spirit Fingers” إعادة سرد للويبتون المحبوب الذي يحمل نفس الأسم، وتتبع قصة النضج مراهقًا خجولًا ينضم إلى نادٍ فني غريب الأطوار، ليبدأ أخيرًا في إيجاد صوته الخاص.

Moon River

تنتمي دراما “Moon River” إلى فئة الفانتازيا التاريخية، حيث يجد ولي العهد يتبادل الأرواح مع صياد مكافآت فاقد للذاكرة، ويتشابك مصيرهما، حيث يعد "نهر القمر" برومانسية ملحمية في اطار تاريخي.

ومن المقرر عرض المسلسل في الـ 31 من أكتوبر وهومن بطولة كيم سي جيونج، وكانج تاي أوه، ومن إخراج لي دونج هيون وتأليف تشو سيونج هوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.