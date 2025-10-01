الأربعاء 01 أكتوبر 2025
بعثة تجارية ألمانية في زيارة استكشافية لمصر ديسمبر المقبل استعدادًا للقمة الاقتصادية

زيارة رسمية إلى ولاية
زيارة رسمية إلى ولاية شمال الراين فيستفاليا

نظم المكتب التجاري المصري في برلين، برئاسة الوزير المفوض التجاري مها زكريا، بتنظيم زيارة رسمية إلى ولاية شمال الراين فيستفاليا، بمشاركة السفير محمد البدري، سفير جمهورية مصر العربية لدى ألمانيا، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للتمثيل التجاري المصري لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وألمانيا.

الشركات المهتمة بالاستثمار في مصر

شملت الزيارة سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كل من رئيس غرفة التجارة والصناعة بمدينة دوسلدورف، ورئيس هيئة معارض دوسلدورف، ووزير الشؤون الفيدرالية والأوروبية والدولية والإعلام بالولاية، وكذلك وزير دولة الاقتصاد بالولاية، كما تم عقد مائدة مستديرة مع عدد من اتحادات الأعمال والشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري.

وقد أسفرت الزيارة عن الاتفاق على عقد الدورة الثانية من القمة الاقتصادية بين مصر وولاية شمال الراين فيستفاليا منتصف العام المقبل بالقاهرة، برئاسة وزير الشؤون الفيدرالية والأوروبية والدولية والإعلام، يرافقه وفد من رجال الأعمال الألمان المهتمين بالتوسع في السوق المصري. 

كما تم الاتفاق على بدء الإعداد التفصيلي لهذه القمة خلال الفترة المقبلة، بما يعكس الأهمية المتنامية للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

كما تقرر قيام وفد استكشافي من الشركات الألمانية الواقعة مقارها بالولاية بزيارة مصر في شهر ديسمبر المقبل، وذلك في إطار التحضير لعقد القمة وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال في البلدين.

وفي هذا السياق، أكد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، على الأهمية الاستراتيجية لولاية شمال الراين فيستفاليا باعتبارها إحدى أكبر الولايات الاقتصادية في ألمانيا، مشددًا على أن القمة المقبلة تمثل فرصة لتعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للاستثمارات الألمانية في مصر، لاسيما في ضوء ما تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين من زخم متزايد.

التمثيل التجاري: 55 شركة هندية تعمل بالسوق المصرية باستثمارات تتجاوز 3.7 مليار دولار

مكتب التمثيل التجاري في إسطنبول يبحث فرص التعاون مع ميناء أمبارلي التركي

وأشار الشريف إلى أن الاستثمارات الألمانية في مصر ارتفعت بنسبة 3.5% لتصل إلى نحو 3 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025 مقارنة بـ 2.9 مليار دولار في يونيو 2024، كما ارتفع عدد الشركات الألمانية العاملة في مصر إلى 1738 شركة مقابل 1609 سابقًا، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس الثقة المتنامية في السوق المصري.

