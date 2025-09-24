مكتب التمثيل التجاري في إسطنبول يبحث فرص التعاون مع ميناء أمبارلي التركي

تعزيزًا للاتصالات التي يقوم بها مكتب التمثيل التجاري في إسطنبول مع دوائر الأعمال والهيئات التركية المختلفة لاستكشاف فرص التعاون مع مصر، قام الوزير المفوض التجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري في إسطنبول، وهدى درة، السكرتير الثاني التجاري بالمكتب، بزيارة مجمع ميناء Ambarli التركي.

وخلال الزيارة، التقى الوفد مع مدير عام شركة ALTAŞ Ambarli المسئولة عن إدارة الميناء والتنسيق مع الشركات الأربع التي تدير محطات وأرصفة الحاويات، الصب الجاف والسائل، البضائع العامة، وخدمات الرورو.

ويُعد ميناء Ambarli من أكبر الموانئ التركية بوجه عام، وأكبر محطة لتداول الحاويات في تركيا، حيث يُستخدم على نطاق واسع في التجارة الخارجية والنقل البحري للحاويات.

وقد بلغ حجم تداول الحاويات بالميناء حوالي 3.2 مليون حاوية في عام 2024. كما صنف تقرير Lloyd’s List لسنة 2024 ميناء أمبارلي ضمن أكبر 100 ميناء في العالم لتداول الحاويات، حيث جاء في المرتبة 64.

وقد تناولت المقابلة مناقشة عدد من مقترحات التعاون مع الموانئ والهيئات المصرية، وذلك في إطار قيام مكتب التمثيل التجاري بالإعداد والترتيب لعدد من الزيارات الهامة رفيعة المستوى إلى تركيا خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وفي هذا السياق، صرح الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، بأن التعاون مع الموانئ التركية يُمثل فرصة مهمة لتعزيز ربطها بقناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يفتح آفاقًا جديدة للتكامل اللوجستي وزيادة القدرة التنافسية لمصر كمركز عالمي للتجارة والنقل البحري.

وأكد الشريف أن المكتب سيواصل جهوده لتوسيع مجالات التعاون في هذا القطاع الحيوي بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.