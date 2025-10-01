الأربعاء 01 أكتوبر 2025
بمناسبة ذكرى التأسيس ويوم الاستقلال، السيسي يهنئ رئيسي الصين وبوتسوانا وحاكم توفالو

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء ببرقية تهنئة إلى الرئيس شى جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية.

وأوفد الرئيس محمد عاطف عبد الحميد الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلي كل من: الرئيس دوما بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم بوتسوانا، والقس توفيجا فايفانو فالاني الحاكم العام لتوفالو بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
 

