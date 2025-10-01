وزير الكهرباء: لدينا تجربة ناجحة في قطاع الطاقة ومستعدون لمشاركتها مع الأشقاء الأفارقة

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر شريك فعال ونشط في دفع عجلة التنمية المستدامة في قارة أفريقيا، وهى بموقعها الجغرافي وتاريخها بوابة القارة إلى العالم ونعمل على نقل التجربة المصرية بنجاحاتها وتحدياتها، وتبادل الخبرات مع الأشقاء في فى الدول الأفريقية بكل شفافية، والتعلم من تجاربهم الناجحة والاستفادة منها.

الاجتماع الوزاري للمؤتمر العام 21 لمنظمة اتحاد مرافق الكهرباء الافريقية

وخلال كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح الاجتماع الوزاري للمؤتمر العام 21 لمنظمة اتحاد مرافق الكهرباء الافريقية والمنعقد تحت عنوان “أفريقيا وتحديات التحول الطاقي”، والذى تستضيفه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الوزراء المعنيين بالكهرباء والطاقة في الدول أعضاء الاتحاد ورؤساء شركات الكهرباء الأفريقية، وصناع السياسات وكبار المسئولين، والخبراء، وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين وممثلي الشركات المحلية والعالمية، أكد وزير الكهرباء ان المؤتمر يعد منصة مثالية لتبادل الخبرات وطرح الحلول المبتكرة، انطلاقًا من كونه ورشة عمل عملاقة تلتقي فيها العقول والخبرات لتطوير الآليات لتعبئة التمويل من خلال أدوات التمويل المختلط والأخضر، ونقل التكنولوجيا بعقد الشراكات الاستراتيجية، وبناء القدرات البشرية اعتمادًا على برامج التدريب وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق التكامل الأمثل.

وأشار إلي أن الحضور الكبير للمؤتمر من الوزراء المعنيين بالطاقة في القارة الأفريقية يعد بمثابة تجسيد حي للإرادة المشتركة للقارة الأفريقية وإعلان صريح عن عزمنا الجماعي على مواجهة التحديات، وبناء مستقبل طاقة مستدام، ينعم به جميع أبناء القارة، وشهادة على نضج الوعي الأفريقي بأهمية الطاقة كعامل محوري للتنمية والاستقرار.

تحول الطاقة لمجابهة التحولات الجذرية غير المسبوقة بقارة أفريقيا

وشدد على أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التعاون وتبني رؤى استباقية لتسريع وتيرة تحول الطاقة لمجابهة التحولات الجذرية غير المسبوقة التي تمر بها منظومة الطاقة العالمية مدفوعة بالتطورات التكنولوجية المتسارعة والضغوط المناخية المتزايدة والتغيرات في السياسات العالمية.

وأوضح أن التحول في الطاقة لم يعد مجرد خيار استراتيجي يمكن تأجيله بل أصبح ضرورة حتمية ومسارًا لا بد منه لضمان أمن الطاقة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويتطلب إرادة سياسية قوية واستثمارات ضخمة وابتكارًا مستمرًا.



